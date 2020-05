Dojdą nowe mandaty. Co się zmieni?

MSWiA opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu o mandatach karnych za niektóre wykroczenia. Znalazły się w nim m.in. kary dla opiekunów niebezpiecznych zwierząt oraz przewoźników nieutrzymujących odpowiednich standardów czystości pojazdów.

Projekt ws. nowelizacji taryfikatora został już przekazany do konsultacji międzyresortowych. Wiadomość o nowych mandatach jest szczególnie ważna dla przewoźników. Jeśli stan w pojazdach będzie naruszał obowiązujące zasady sanitarne, firmy transportowe mogą zapłacić grzywnę w wysokości do 100 zł.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o tym, że kierowca nie może dopuścić do tego, by został przekroczony limit miejsc dla pasażerów.

W pojazdach powinien być także dostęp do środków antybakteryjnych dla podróżujących. Dodatkowo przewoźnik powinien dezynfekować miejsca, które są często dotykane przez pasażerów, czyli podłokietniki, uchwyty oraz klamki.

Ważna informacja dla posiadaczy zwierząt

Nowe przepisy mają dotyczyć również dotyczyć wszystkich zwierząt, które są niewłaściwie trzymane i swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka. Bez względu na to, czy znajdują się np. w wykazie psów groźnych ras.

Sankcjonowanie właścicieli za wykroczenia związane z posiadaniem niebezpiecznych zwierząt zmieniła już w 2018 r. nowelizacja ustawy o kodeksie wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2077). W art. 77 k.w. wprowadziła typ podstawowy (par.1), czyli niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz kwalifikowany (par.2), polegający na dopuszczeniu się czynu z par.1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Za złamanie zasad w kwestii niewłaściwego trzymania zwierząt, ich opiekunowie będą musieli zapłacić od 50 do 250 złotych kary. Dodatkowo, jeśli ich podopieczni będą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka, kwota mandatu może wzrosnąć do 500 zł. Policja może również skierować wniosek o ukaranie do sądu, który może orzec ograniczenie wolności, a także grzywnę do 5 tys. zł lub naganę.

