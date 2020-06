Na kryzysie nie wszyscy tracą. Celebryci wychodzą na swoje

Magazyn "Forbes" po raz kolejny opublikował "Listę Najlepiej Zarabiających Celebrytów". Co najważniejsze, wzięto pod uwagę pierwsze miesiące 2020 roku, czyli okres, gdy świat zmagał się z pandemią koronawirusa i wkroczył w nowy kryzys gospodarczy.

Bogaci ciągle na fali

W rankingu pojawili się m.in. aktorzy, muzycy, celebryci i sportowcy. Z pozoru można byłoby sądzić, że wszyscy dostali po kieszeni. Okazuje się jednak, że kryzysu prawie w ogóle nie odczuli.

Światowe gwiazdy zarobiły łącznie 6,1 miliarda dolarów przed opodatkowaniem. Ta suma jest o 200 milionów dolarów mniejsza niż kwota wyliczona w 2019 roku. To pierwszy taki spadek dochodów od 2016 roku. Następstwem pandemii były zamknięte stadiony, odwołane koncerty i przede wszystkim rezygnacja z wielu kampanii reklamowych, a to one zapewniają gwiazdom największe profity.

ZOBACZ: Lednica 2000. Ponad 130 tys. osób na wirtualnym spotkaniu

Na samym szczycie zestawienia najlepiej zarabiających celebrytów znalazła się gwiazda reality show Kylie Jenner z kwotą 590 milionów dolarów. Na drugim miejscu, ale już z ogromną "stratą", uplasował się muzyk Kanye West. W 2020 roku zarobił "tylko" 170 milionów. Podium domyka sportowiec Roger Federer. Dalej kolejno w rankingu pojawili się: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Tyler Perry, Neymar, Howard Stern, Lebron James. Pierwszą dziesiątkę zamknął aktor Dwayne Johnson.

Muzycy też nie klepią biedy

Jak widać, najlepiej nadal wiedzie się gwiazdom reality show, sportowcom, muzykom pop i aktorom, którzy grają w blockbusterach. Co ciekawe, dobrze radzą sobie też znani muzycy rockowi i raperzy. Na 14. miejscu uplasował się Elton John (81 milionów dolarów), zaś czternaście miejsc za nim ulokowano rapera Post Malone'a (60 milionów).

Na 78. pozycję wspięła się Metallica z zarobkiem 40,5 milionów dolarów. Grupa Bon Jovi znalazła się na 87. miejscu z wpływami rzędu 38 milionów dolarów. Dinozaury z Kiss złapały zadyszkę i ledwo znalazły się w rankingu. Udało im się, ale są na 95. pozycji z kwotą 36,5 milionów dolarów. Nadal świetnie radzą sobie The Rolling Stones (32. miejsce z wynikiem 59 milionów dolarów).

ZOBACZ: W Polsce powstanie muzeum Disco Polo. Będzie kosztowało 11 mln złotych

Muzycy zarabiają dziś głównie dzięki kontaktom z platformami streamingowymi, a także na sprzedaży płyt czy gadżetów z logotypami zespołów. W tym roku mieli bowiem bardzo małe możliwości koncertowania. Koncerty stanowią zaś sporą część ich dochodów. Sama Metallica potrafi "skasować" za jeden występ ponad 2 miliony dolarów. Sporo więcej, bo 5,5 miliona doarów za koncert biorą Stonesi.

Okazuje się także, że pisanie książek nie stanowi dziś dobrego biznesu. Z pisarzy w rankingu znalazła się tylko J.K. Rowling z zarobkiem 60 milionów dolarów.

Tekst powstał przy współpracy z portalem comparic.pl

WIDEO - "Wyższe bezrobocie i chleb po 8 zł". O podniesieniu płacy minimalnej w debacie w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jacek Walewski