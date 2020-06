W Polsce powstanie muzeum Disco Polo. Będzie kosztowało 11 mln złotych

O Michałowie zrobiło się głośno w całej Polsce kilka miesięcy temu, kiedy burmistrz miejscowości poinformował o planach utworzenia klasy o profilu estradowym. Zajęcia poświęcone muzyce, w szczególności disco polo, mają się rozpocząć już we wrześniu.

Teraz władze Michałowa postanowiły pójść o krok dalej i przedstawiły projekt Centrum Muzyki Disco Polo.

Pieniądze ze środków unijnych

Centrum Disco Polo ma zostać zbudowane w latach 2024-26. Inwestycja ma powstać w ramach przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju województwa podlaskiego.

Według władz miasta koszt budowy Centrum ma wynieść ok. 11 mln złotych. 15 proc. kosztów inwestycji ma pokryć samorząd, reszta środków, czyli ponad 9,3 mln zł, które stanowią 85 proc. nakładów, ma pochodzić ze środków unijnych.

- Disco polo jest obecne w Polsce i na świecie od prawie 30 lat i na tyle zadomowiło się̨ w polskiej kulturze, że obecnie nie da się zamknąć́ oczu i udawać, że tego nie ma. My to widzimy i rozumiemy. Od nowego roku szkolnego rusza w Michałowie szkoła o profilu estradowym disco polo. Centrum to kolejny krok - mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Ośrodek będzie kształcił młodzież̇ w kierunku sztuki estradowej i rozrywkowej, organizacji imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ważną częścią̨ Centrum będzie pierwsze w regionie muzeum disco polo.

Projekt przewiduje również budowę hali widowiskowej.

- Nasz projekt zakłada stworzenie nowoczesnego kompleksu budynków o zastosowaniu: rekreacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekspozycyjnym, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu oraz wpłynie na rozwój społeczny - podkreśla burmistrz Nazarko.

- Myślę, że teraz zauważalny jest brak dostępu do kompleksowej oferty edukacyjnej, związanej z muzyką rozrywkową oraz dobrze przygotowaną infrastrukturą do prowadzenia takiej edukacji, podobnie jest w przypadku dostępu do budynków pełniących funkcje widowiskowe - dodaje.

Klasa o profilu disco polo

Centrum Muzyki Disco Polo będzie zlokalizowane przy Zespole Szkół w Michałowie, gdzie od przyszłego roku szkolnego powstanie klasa o profilu estradowym.

Dzięki współpracy ze znaną w branży disco polo wytwórnią Green Star, wszystkie zajęcia w szkole odbywać się będą pod opieką specjalistów i gwiazd związanych ze sceną klubową i nurtem disco polo.

Jednym z mentorów "młodych gwiazd" będzie Marcin Miller - lider zespołu "Boys".

W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie będą mieli do wyboru zajęcia wokalne, muzyczne (gra na instrumentach) lub taneczne. Szkoła będzie również oferować uczniom zajęcia dodatkowe z techniki studyjnej, na których młodzież pozna tajniki pracy realizatora dźwięku czy produkcji muzycznej.

Władzie miasta przekonują, że powstanie nowoczesnego kompleksu budynków, "zwiększy możliwości rozwojowe uczniów tego kierunku".

