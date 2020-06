Lednica 2000. Ponad 130 tys. osób na wirtualnym spotkaniu

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne XXIV Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbywało się, po raz pierwszy w historii, online. Całość wydarzenia transmitowana była w internecie i Telewizji Trwam.

- Za nami XXIV Spotkanie Młodych Lednica 2000. Zupełnie nowe, zupełnie inne. Skoszona trawa, śpiew ptaków, w pierwszą sobotę czerwca Pola Lednickie nigdy nie były tak puste. Chociaż nie było z nami fizycznie pielgrzymów, to wiemy że łączyli się z nami online. W ten sposób poczuliśmy się razem, wiemy że towarzyszył nam entuzjazm i radość z przeżywania wiary - podkreśliła w niedzielę Dominika Chylewska z biura prasowego Lednicy.

"Przejście przez Rybę, chociaż bardzo kameralne było jednak piękne"

Jak dodała, mimo że co roku Spotkania przyciągają nad Lednicę kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, w tym roku - ze względu na epidemię koronawirusa - spotkanie odbywało się wirtualnie, a na Polach Lednickich fizycznie było kilkadziesiąt osób. Duszpasterze, goście, muzycy i artyści, media, realizatorzy i wolontariusze.

- Przejście przez Rybę, chociaż bardzo kameralne było jednak piękne, bo przedstawiciele Lednicy Dziecka, Lednicy Motocyklisty, Lednicy Seniora i Lednicy Młodych reprezentowali całą Polskę. Z wdzięcznością za ten czas już dzisiaj zapraszamy 5 czerwca 2021 roku na jubileuszowe, XXV Spotkanie Młodych Lednica 2000 - zaznaczyła Chylewska.

- Wiemy już, że przez naszą transmisją przewinęło się ponad 130 tysięcy osób w samych social mediach: YouTube ok. 74 tys., Facebook ok. 59 tys., wiemy że ludzie łączyli się też z nami poprzez Telewizję Trwam. Niektórzy oglądali nas całymi rodzinami czy wspólnotami i ciężko zmierzyć, jak wiele osób "było" ostatecznie na Lednicy, ważne jednak, że przeżyliśmy ją razem. Bardzo dziękujemy - dodała.

"Totus Tuus"

Tegoroczna Lednica odbywała się pod hasłem "Totus Tuus" ("Cały Twój"), które było dewizą i mottem Karola Wojtyły, a potem pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Mszę św. w trakcie Spotkania odprawił w sobotę prymas Polski abp Wojciech Polak, w Eucharystii uczestniczył także m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Biskup pomocniczy diecezji ełckiej bp Adrian Józef Galbas SAC podziękował w homilii dominikanom za to, że "chociaż zmieniła się forma, zachowali istotę" Lednicy i zorganizowali tegoroczne spotkanie. - Zdaniem, które bardzo często powtarzamy dzisiaj jest to, które zaczyna się od słów "miało być". Na szczęście o Lednicy tak nie możemy powiedzieć. Ona nie tylko miała być, ale jest i Bogu dzięki. A istotą tegorocznej Lednicy są dwa słowa "Cały Twój". To jest zdanie, które chcemy powiedzieć panu Bogu, bo on jest godzien takiego zdania, "jestem cały Twój" - powiedział biskup.

Słowa papieża Franciszka

Tradycyjne pozdrowienia i przesłanie do uczestników Lednicy skierował także w sobotę papież Franciszek. Ojciec Święty zwrócił się do Młodych, by za patronem Spotkań - św. Janem Pawłem II - przyjęli za swoje jego motto "Totus Tuus". - I jak on, przeżywajcie waszą młodość całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości - powiedział papież.

Franciszek wezwał też uczestników Lednicy, do wykonania "śmiałego gestu". Jak wskazał, "pobłogosławicie swoich rodziców". - Zróbcie to w pokornym geście miłości i wdzięczności za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie - poprosił papież.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Obecnie opiekę duszpasterską nad przedsięwzięciem sprawują o. Wojciech Surówka OP i o. Wojciech Prus OP.