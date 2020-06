Matura z języka angielskiego. Zobacz arkusze egzaminacyjne

W środę o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. O godz. 14:00 rozpoczął się egzamin na poziomie rozszerzonym.

Arkusze zadań z języka angielskiego na poziomie podstawowym są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Opracowano dwie wersje: w "nowej" formule (obowiązującej od 2015) i "starej" - obowiązującej do 2014 (aby zobaczyć arkusze, kliknij w link).

(1/3) 10 czerwca - matura z jęz. angielskiego.

Do egz. w „nowej formule” przystąpi:

* na poz. podst. – ok. 255 900 tegorocznych absolwentów oraz ok. 8 300 abs. z lat ubiegłych

* na poz. rozsz. – ok. 160 000 tegorocznych abs. oraz ok. 6 800 abs. z lat ub.