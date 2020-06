Matura z matematyki. Czego przed egzaminem w sieci szukali uczniowie?

Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się po godz. 9 i trwał 170 minut. Arkusze zadań z matematyki na poziomie podstawowym są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Opracowano dwie wersje: w "nowej" formule (obowiązującej od 2015) i "starej" - obowiązującej do 2014.

W arkuszu maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym w zadaniu 9 pojawiło się: "Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu...". Wyrażenie "oś symetrii paraboli" pojawiła się w wyszukiwarce przed godz. 9, czyli przed rozpoczęciem egzaminu.

Zadanie 30 dotyczyło z kolei obliczania prawdopodobieństwa. Przed godziną 9 wzrosło też zainteresowanie hasłem "jak obliczyć prawdopodobieństwo". Wszystkie wyszukiwania pochodziły z woj. mazowieckiego.

Przecieki przed maturą z języka polskiego?

Z kolei w poniedziałek na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów podał, że ok. godz. 6:30 zaczęto wyszukiwać frazy "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka", a ok. godz. 7:00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów »Wesela «".

ZOBACZ: Możliwy przeciek podczas matur. CKE zawiadamia policję

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7:00 a 9:00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".

W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna informowała, że złoży zawiadomienie na policję w sprawie możliwego przecieku podczas matury z języka polskiego.

Wyniki najpóźniej 11 sierpnia Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Abiturienci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, będą mogli podejść do nich w sesji dodatkowej w lipcu. Jej termin wyznaczono na 8-14 lipca. Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia. - Wtedy, po uzyskaniu przez maturzystów zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, będzie mogła rozpocząć się sesja rekrutacyjna do szkół wyższych - wskazał w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 8 września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. - Egzaminy poprawkowe zostaną sprawdzone do końca września i na tych uczelniach, na których będą jeszcze wolne miejsca, będzie możliwość rekrutacji - zauważył szef MEN.

