Dla wielkiego biznesu jesteśmy śmieciem - Tanajno do Jakubiaka w "Skandalistach". [OGLĄDAJ] od 19:30

Bezpartyjny kandydat na prezydenta Paweł Tanajno został w sobotę w Warszawie zatrzymany przez policję w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza - ustalił reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz. Informację tę potwierdził nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. W Warszawie w sobotę odbył się zainicjowany przez Tanajnę protest przedsiębiorców.

Policja użyła siły wobec przedsiębiorców

W centrum stolicy ułożono m.in. krzyż ze zniczy i kwiatów, który miał symbolizować ciężary, jakie na przedsiębiorców nałożył rząd ograniczając możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

ZOBACZ: Protest przedsiębiorców w sobotę. Tanajno poprosił o zabranie ze sobą kilku rzeczy

- To krzyż, który został zrzucony na barki przedsiębiorców przez działania polityków (…), to symbol ich win, które musza dźwigać przedsiębiorcy – powiedział Tanajno.

Marek Jakubiak )Federacja dla Rzeczypospolitej), przedsiębiorca, który także kandyduje na prezydenta, w programie "Skandaliści" zarzucił Tanajnie, że jako były polityk Platformy Obywatelskiej wykorzystuje nieszczęścia ludzkie.

Jakubiak: wykorzystywanie nieszczęść

- Na tej demonstracji pana Tanajny być może są przedsiębiorcy jednoosobowych firm kilkuosobowych. Prawda jest taka, że to jest problem bardzo szeroki i co by nie powiedzieć, każdy ma tu rację - stwierdził Jakubiak. - Jako polityk od 2002 roku, zaczynając w Platformie Obywatelskiej, pan Tanajno z premedytacją wykorzystuje nieszczęścia ludzkie w dobie pandemii - oskarżył kontrkandydata na urząd prezydenta Marek Jakubiak.

- Znowu usłyszałem tę pogardę dla małych i średnich przedsiębiorstw, ja ją słyszę ciągle ze wszystkich stron. Pan Marek jest przedstawicielem przedsiębiorców, których mamy w komisji rady dialogu społecznego, wielki biznes, gigantyczne firmy - tak! A my mali jesteśmy dla nich śmieciem - stwierdził w odpowiedzi Paweł Tanajno.

WIDEO - Dla wielkiego biznesu jesteśmy śmieciem - Tanajno do Jakubiaka w "Skandalistach"

WIDEO - Osiem tygodni samotnego rejsu. Para z Polski uciekła przed pandemią Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl