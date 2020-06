1800 km linii kolejowych, 400 km dróg i lotnisko przyszłości. Wszystko o CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

W pierwszym etapie inwestycji powstaną dwie równoległe drogi startowe o przepustowości 400-450 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal pasażerski zdolny obsłużyć w ciągu roku do 45 mln pasażerów. W przyszłości, jeśli będzie takie zapotrzebowanie rynkowe, będzie możliwa dalsza rozbudowa inwestycji, do łącznie czterech dróg startowych i przepustowości co najmniej 70 mln pasażerów.

Zgodnie z zapowiedziami pierwsze prace budowlane ruszą do 2023 roku, a w 2027 roku z lotniska mają odlecieć pierwsze samoloty.

- Chcemy cały projekt zamknąć mniej więcej w 10 lat od powstania idei. Do roku 2023 r. to pierwsze wbicie łopaty, czyli te wszystkie elementy formalne, które są przedtem do wykonania, chociażby masterplan lotniska, wszelkie pozwolenia, zgody środowiskowe, podpisanie umów z inwestorami, przyciągniecie kapitału - to jest to zadanie w horyzoncie do 2023. A w 2027 r. pierwsze operacje lotnicze - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Zanim jednak to nastąpi na przełomie III/IV kwartału tego roku wybrany ma zostać doradca strategiczny dla lotniska.

Ponieważ Polska nie realizowała dotychczas inwestycji o tej skali, spółka CPK postanowiła skorzystać z doświadczeń międzynarodowych, angażując do projektu kompetencje i zasoby zarządców najlepiej zorganizowanych lotnisk świata.

O bycie doradcą strategicznym ubiegają się o dwa lotniska: Incheon w Seulu i Narita w Tokio. Oba zaliczają się do pierwszej 10. najlepszych lotnisk na świecie pod względem jakości obsługi. W zeszłym tygodniu odbyła się już pierwsza tura rozmów, które będą kontynuowane w kolejnych tygodniach.

- To są lotniska, które wsławiły się doskonałością organizacyjną i tym, że gdy wchodzą w jakieś inwestycje, gdy starają się być partnerem, to wspierają bardzo rzetelnie, ale także inwestują tylko w porty lotnicze, które potem odnoszą sukces - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

Wybór doradcy strategicznego to jeden z "kamieni milowych CPK". Zakończenie postępowania planowane jest w tym roku. Umowa zostanie podpisana na okres do trzech lat.

Równoległe z poszukiwaniami doradcy strategicznego, trwa przetarg na konsultanta wsparcia technicznego ds. opracowania master planu CPK. Również w tym przypadku, umowa z tzw. master plannerem zostanie podpisana na trzy lata.

Rozbudowa sieci kolejowej

Centralny Port Komunikacyjny to jednak nie tylko lotnisko, ale również rozbudowana sieć kolejowej. W planach jest wybudowanie nowych linii, w tym kolei dużych prędkości, które połączą większość regionów Polski z Warszawą i planowanym CPK. Podróż ma trwać nie dłużej niż 2,5 godz.

Efektem inwestycji, która ma się zakończyć do 2034 roku, będzie skomunikowanie ze sobą regionów w różnych częściach Polski, likwidacja wykluczenia transportowego wielu obszarów i skokowe skrócenie czasów przejazdu między miastami.

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Program kolejowy #CPK to 1789 km nowych linii kolejowych, które zostaną zrealizowane w latach 2020-2034. Zobacz szczegóły ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/yBKyOUDU3D — Centralny Port Komunikacyjny (@STH_Poland) June 3, 2020

Pierwsze roboty budowlane mają się rozpocząć już za trzy lata. Na kilku odcinkach prace przygotowawcze już trwają albo ruszą w tym roku:

Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Wrocław - Wałbrzych - granica państwa (PL/CZ)

Ostrołęka - Łomża

Trawniki - Krasnystaw - Zamość

Łętownia - Rzeszów

Chybie - Jastrzębie Zdrój - Godów - granica państwa (PL/CZ)

W kolejnych latach inwestycji będzie przybywać.

W 2035 roku będziemy mieli już 1789 kilometrów nowych linii kolejowych.

Prezes CPK zaznaczył, że "CPK jest w większym stopniu projektem zmieniającym oblicze kolei w Polsce". - Dzięki tym inwestycjom mamy niepowtarzalną szansę na to, żeby przywrócić wreszcie kolej do wielu regionów w Polsce - powiedział Mikołaj Wild.

Przypomniał, że podpisano umowę np. z kolejami francuskimi, żeby pracować wspólnie nad standardami kolei dużych prędkości, a także umowę o współpracy z Wielką Brytanią. Wskazał, że prowadzone są też zaawansowane rozmowy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych.

W ramach CPK powstanie również ponad 400 km nowych dróg szybkiego ruchu m.in. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

Odpowiedź na kryzys

Długoterminowy projekt, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapewni rynkowi, inwestorom i wykonawcom przewidywalność biznesu, gwarancję kontraktów i finansowania oraz skalę zadań wystarczającą do tego, żeby mogli inwestować w nowoczesne technologie, które pozwolą obniżyć koszty i czas realizacji inwestycji.

W obliczu spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19 nie powinniśmy zrezygnować z tego typu inwestycji publicznych inicjowanych przez państwo. - Centralny Port Komunikacyjny to gotowa odpowiedź na kryzys gospodarczy wywołany pandemią - powiedział Marcin Horała. Jak dodał, "wszystkie kraje na świecie chcą wychodzić ze spowolnienia gospodarczego poprzez inwestycje infrastrukturalne".

- Wielką szansą i okazją dla Polski jest, że mamy taki gotowy i mający spójny cel program, który możemy kontynuować - zaznaczył.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 mają charakter tymczasowy, podczas gdy na inwestycje CPK należy patrzeć w długim horyzoncie czasowym.

Wprawdzie w wyniku pandemii zwyczaje pasażerów mogą ulec zmianie, ale popyt na podróże nieuchronnie powróci. Dostępne prognozy IATA wskazują na to, że do tego czasu ruch nie tylko się odbuduje, ale będzie dalej dynamicznie wzrastał.

Pandemia koronawirusa może spowodować podwyższenie rygorów sanitarnych na lotniskach. CPK będzie pierwszym portem lotniczym w Europie spełniającym najwyższe standardy sanitarno-epidemiologiczne. Wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania – już na etapie planowania CPK - mamy szansę na stworzenie portu lotniczego, któremu pasażerowie będą ufać.

Inwestycja planowana od podstaw, ma gigantyczną przewagę nad portami lotniczymi, które powstawały dekady temu, kiedy nie myślano jeszcze dużo o zagrożeniach epidemiologicznych. Polska ma szansę stworzyć lotnisko nowoczesne i bezpieczne dla pasażerów.

Impuls dla gospodarki

CPK oznacza potężny impuls dla gospodarki, rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Z projektem wiąże się stabilny harmonogram planowania, projektowania i budowy rozsianych po całej Polsce inwestycji infrastrukturalnych, które będą napędem dla setek firm i branż, dając dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Ten mechanizm działa w różnych miejscach świata. Podczas budowy nowego terminalu na lotnisku Changi w Singapurze w szczytowym momencie zatrudnionych będzie ok. 20 tys. osób. Budowa nowego portu lotniczego w Stambule, który został otwarty w ub. roku, była źródłem 35 tys. miejsc pracy, do czego doliczyć należy kolejne dziesiątki tysięcy w branżach powiązanych z inwestycją. Wraz z uruchomieniem lotniska Barajas w Madrycie przybyło aż 300 tys. miejsc pracy (bezpośrednio i w branżach powiązanych), a Port Lotniczy de Gaulle’a w Paryżu na tej samej zasadzie przyczynił się do utworzenia prawie 200 tys. miejsc pracy.

Dzięki CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem węzła przesiadkowego a kolejnych 110 tys. - w ramach sektorów gospodarki powiązanych z portem, np. w branży logistycznej, turystycznej, hotelowej, deweloperskiej, handlu i usługach.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej (Aviation Strategy for Europe), jedno miejsce pracy w branży lotniczej generuje trzy inne stanowiska w innych gałęziach gospodarki, a każda złotówka wytworzone przez sektor lotniczy oznacza co najmniej trzy razy więcej w branżach z nią powiązanych.

W Europie sprzed wybuchu pandemii COVID-19 branża lotnicza odpowiadała łącznie za ponad 12 mln miejsc pracy, co przekładało się na ponad 4 proc. PKB. W Polsce liczba miejsc pracy związanych z lotnictwem pasażerskim szacowana była na 440 tys., z czego w samej branży zatrudnione było ponad 40 tys. osób – podał w swoim raporcie Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Wszystkie inwestycje lotniskowe, kolejowe i drogowe związane z CPK będą kosztowały ponad 100 mld złotych. Ok. 40 proc. zakładanych wydatków, - w szczególności na część kolejową - będzie pochodziło ze środków UE, w związku z czym nie można ich przeznaczyć na zadania inne niż transport.

Duża część kosztów budowy lotniska będzie natomiast w nadchodzących latach pokryta przez inwestorów zewnętrznych.

Tekst powstał we współpracy z CPK

