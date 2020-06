Matura z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze

Arkusze zadań z matematyki na poziomie podstawowym są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Opracowano dwie wersje: w "nowej" formule (obowiązującej od 2015) i "starej" - obowiązującej do 2014.

Arkusze składały się z 25 pytań zamkniętych, w których należało wybrać jedną poprawną odpowiedź. Maturzyści zaznaczali je na dołączonych kartach odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź można było uzyskać 1 punkt.

Wśród dziewięciu zadań otwartych znalazły się zagadnienia z zakresu geometrii czy funkcji matematycznych. Należało także rozwiązać równania i nierówności. W zadaniach otwartych kluczowe znaczenie ma dokładne rozpisanie odpowiedzi, ponieważ oceniany jest każdy etap dokonywania obliczeń. Ich pominięcie skutkuje utratą punktów. W tej części także można ich uzyskać 25.

Podczas egzaminu abiturienci mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki, a także z kalkulatora prostego.

Sprawy organizacyjne - zgodnie z planem

Dyrektor CKE pytany po egzaminie z matematyki, czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, odpowiedział, że co do zasady tak. - Mamy informacje o alarmach bombowych, ale wszystkie lokalne struktury policji radzą sobie z tym. Poważniejszych problemów nie było, wszędzie egzamin rozpoczął się o czasie i zakończył o czasie - poinformował Smolik.

Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się po godz. 9 i trwał 170 minut.

Do egzaminu na poziomie podstawowym od 2010 roku podchodzą obowiązkowo wszyscy maturzyści. Chętni mogą pisać także egzamin na poziomie rozszerzonym. Będzie on przeprowadzony w poniedziałek 15 czerwca.

Wyniki najpóźniej 11 sierpnia

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Abiturienci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, będą mogli podejść do nich w sesji dodatkowej w lipcu. Jej termin wyznaczono na 8-14 lipca. Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

- Wtedy, po uzyskaniu przez maturzystów zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, będzie mogła rozpocząć się sesja rekrutacyjna do szkół wyższych - wskazał w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 8 września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. - Egzaminy poprawkowe zostaną sprawdzone do końca września i na tych uczelniach, na których będą jeszcze wolne miejsca, będzie możliwość rekrutacji - zauważył szef MEN.

