Matura z matematyki. Nauczyciel Roku podpowiada, jak zdać

Dziś na maturze obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Nauczyciel Roku 2008, matematyk Dariusz Kulma, udzielił maturzystom kilku ostatnich rad. Po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest on obowiązkowy, pisać go będą tylko chętni.

Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 272 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. 32 tys. to abiturienci z wcześniejszych lat. Są wśród nich zarówno osoby, które zdają maturę po raz pierwszy, jak i osoby, które chcą poprawić swój wynik (w tym osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z matematyki oraz osoby, które zdały egzamin, ale chcą mieć lepszy wynik niż uzyskały wcześniej).

Zachować spokój

Nauczyciel Roku 2008, matematyk Dariusz Kulma, autor książek z dziedziny matematyki, powiedział w rozmowie z Polsat News, że zdający muszą przede wszystkim zachować spokój.

- Życzę wszystkim zdającym dużo spokoju wewnętrznego, żeby po prostu robić swoje. Najpierw te zadania, które się potrafi najlepiej, później wrócić do tych, które wydają się trudniejsze i będzie dobrze - powiedział.

Zwrócił uwagę, że ważne jest dokładne czytanie zadań przed przystąpieniem do ich rozwiązywania. - Trzeba doczytać, sprawdzić. Dobre pomysły na trudne zadania czasami przychodzą po 15 minutach. Trzeba zostawić to zadanie, iść dalej i wrócić do niego później - poradził.

Koronawirus może pomóc maturzystom

Zwrócił uwagę, że "im dłuższa, bardziej rozbudowana treść zadania matematycznego, to często okazuje się, że jest to zadanie proste i szybkie do zrobienia".

Tegoroczne matury - z powodu pandemii - rozpoczęły się z niemal miesięcznym opóźnieniem.

Nauczyciel przyznał, że może się okazać, iż tegoroczni maturzyści mogą skorzystać na tym, że mieli więcej czasu na przygotowanie się do matur i osiągną wyniki lepsze niż poprzednie roczniki.

Według niego słabe wyniki z matematyki na maturze wynikają m.in. z "wszędobylskiego pośpiechu w nauczaniu tego przedmiotu".

- Problemem jest również samo przekazywanie wiedzy, a matematyka może być przyjazna i normalna - stwierdził.

Reżim sanitarny w szkołach

Podobnie jak podczas poniedziałkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, na maturze z matematyki obowiązuje reżim sanitarny.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Jednym z przedmiotów do wyboru jest język łaciński i kultura antyczna. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowały w całym kraju 242 osoby.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Dla abiturientów, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, zaplanowano sesję dodatkową - w lipcu. Wyniki matur zostaną ogłoszone 11 sierpnia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

