Podpalał, żeby gasić. Straty na milion złotych

Aresztowany mężczyzna spowodował trzy pożary, których skutkiem były straty oszacowane przez właścicieli na milion złotych.

Do pierwszego pożaru doszło 26 maja w Sobótce. Tam płonęła stodoła wypełniona sianem i baloty słomy, które znajdowały się na polu. W akcji gaśniczej brało wówczas udział 15 zastępów straży pożarnej.

Tydzień później strażacy zostali wezwani do pożarów balotów w miejscowości Górzno i Szczurawice, gdzie z ogniem walczyło także kilkanaście zastępów strażaków.

Grozi mu do 5 lat więzienia

W wyniku działań policjantów z wydziału kryminalnego ostrowskiej komendy doszło do wytypowania i zatrzymania podejrzewanego o podpalenia. To 27-latek, który jest strażakiem z OSP.

Jak poinformowała sierż. sztab. Michaś, mężczyzna został w poniedziałek aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia. Podpalacz przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tłumaczył, że podkładał ogień, żeby jego jednostka OSP była wzywana do akcji.

