Oblali czymś auto i podpalili. "Działali na zlecenie"

Auto spłonęło ok. 23:30 w niedzielę przy ul. Grottgera w Gorzowie Wielkopolskim.



Na nagraniach z monitoringu widać, jak dwaj mężczyźni w kapturach skradają się do auta, a następnie przez podszybie wlewają jakąś ciecz do komory silnika oraz oblewają nią przód auta.



Następnie jeden z mężczyzn otworzył ogień i doszło do eksplozji. Sprawcy nie zdążyli uciec, zanim wybuchł pożar.

Jak relacjonuje reporterka Polsat News Dorota Wleklik, mieszkańcy sami próbowali gasić auta gaśnicami, ale dopiero po godzinie strażakom udało się poskromić ogień.

"5 tys. zł nagrody za pomoc w ujęciu sprawców lub ich wskazanie! Podpalacze działali na zlecenie, jednak nie byli profesjonalistami, co widać na załączonych filmikach. Prawdopodobnie ulegli poparzeniom" - napisała na Facebooku właścicielka auta.

Oprócz auta spłonęły dwie bramy garażowe i drzewo. Nadpalony został także fiat stojący po drugiej stronie jezdni.

Premedytacja

- Dzięki zapisowi z monitoringu wiemy, że mieliśmy do czynienia z premedytacją, z pełnym działaniem, które było ukierunkowane na to, żeby to auto spalić. Widać było eksplozję. Niedoświadczenie tych mężczyzn mogło spowodować nawet zagrożenie ich zdrowia czy życia - mówił Polsat News nadkom. Marcin Maludy z lubuskiej policji.

Jak dodał, "na ten moment jesteśmy zaangażowani w proces wykrywczy, zbieramy wszelkie możliwe dowody, przesłuchujemy świadków".

Sprawcom podpalenia za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia. Jeśli prokuratura zmieni kwalifikację czynu i uzna, że doszło do zagrożenia zdrowia i życia, sprawcom może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

prz/ Polsat News, polsatnews.pl