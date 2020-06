Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 8 czerwca

W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 599 nowych zakażeniach - to najwyższy bilans dobowy od początku epidemii. Powiadomiono również o śmierci kolejnych 9 osób. W związku z tym, że najwięcej przypadków odnotowywanych jest w śląskich kopalniach, zadecydowano o wstrzymaniu pracy w 12 zakładach w regionie. Z kolei w Nowej Zelandii nie ma już chorych na koronawirusa.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

Liczba zakażeń w Polsce - 27 160

w poniedziałek wykryto 599 nowych przypadków koronawirusa w Polsce

to najwyższy wynik dobowy od początku epidemii

poinformowano o 9 zgonach na Covid-19; najmłodsza z ofiar miała 62 lata, najstarsza - 92

łącznie zmarło dotychczas 1 166 pacjentów

w ciągu minionej doby wykonano ponad 14,4 tys. testów na koronawirusa

82 921 osób jest obecnie objętych kwarantanną, a 19 703 - nadzorem epidemiologicznym

1 881 osób przebywa w szpitalach

za ozdrowieńców uznano 12 998

ZOBACZ: Padł kolejny rekord. Ponad 27 tys. przypadków koronawirusa w Polsce

Wstrzymanie pracy w kopalniach na Śląsku

Wstrzymanie wydobycia w dwunastu śląskich kopalniach zapowiedział w poniedziałek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Uściślił, że chodzi o te zakłady pracy, w których występują zakażenia koronawirusem, a ich załogi nie są jeszcze dostatecznie przebadane.

ZOBACZ: Epidemia na Śląsku. Stanie praca w dwunastu kopalniach

- "Od wtorku wstrzymamy wydobycie w dwóch kopalniach JSW i dziesięciu zakładach PGG" - poinformował Sasin

- wicepremier zapewnił, że górnicy za czas "postojowego" otrzymają 100 proc. wynagrodzenia

- do pracy będzie chodził jedynie personel w "szczątkowej" liczbie, który będzie utrzymywał kopalnie

- rządzący chcą, by kopalnie wróciły do normalnej pracy za trzy tygodnie.

- Solidarność zażądała wycofania decyzji o czasowym wstrzymaniu wydobycia. Związkowcy chcą, by premier objął górnictwo swoim osobistym nadzorem.

Pierwszy dzień egzaminów maturalnych

W poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęła się sesja egzaminów maturalnych. - W tym roku matury odbywają się w szczególnych okolicznościach, obowiązują wytyczne sanitarne - przekazał szef MEN Dariusz Piontkowski.

ZOBACZ: Matura z języka polskiego. CKE opublikowała arkusze

- maturzyści w drodze do szkoły, do sali egzaminacyjnej mają zachowywać dystans społeczny, mieć osłonięty nos i usta przed budynkiem szkolnym i na korytarzach szkolnych

- dezynfekcja sal jest obowiązkowa

- odległości pomiędzy maturzystami - co najmniej 1,5 metra

- podczas pisania egzaminu, maturzyści nie muszą mieć założonych maseczek

- pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca, wyniki zostaną ogłoszone do 14 sierpnia.

Nowa Zelandia wygrała z koronawirusem

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, po tym jak wyzdrowiała ostatnia z zakażonych w kraju osób. Kilka godzin później zniesiono wszystkie restrykcje z wyjątkiem dotyczących ruchu na granicach.

ZOBACZ: Nowa Zelandia wolna od koronawirusa

- żaden z 40 tys. testów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 17 dni w Nowej Zelandii na obecność koronawirusa nie dał wyniku pozytywnego

- zniesione zostały niemal wszystkie ograniczenia, włącznie z zakazem zgromadzeń

- w sile pozostaną restrykcje dotyczące ruchu na granicach

- w 5-milionowym kraju zanotowano 1504 przypadki infekcji koronawirusem, 22 osoby zmarły na Covid-19.

Wielka Brytania: eksperci szukają ochotników do testów

Przedstawiciele Jenner Insitute i Oxford Vaccine Group szukają ochotników do testów nowej szczepionki przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii.

ZOBACZ: Testy szczepionki przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii. Ochotnicy poszukiwani

- testowy lek otrzyma docelowo 5190 ochotników, reszta zostanie zaszczepiona przeciw zapaleniu opon mózgowych i posocznicy

- do ukończenia badania uczestnik nie dowie się, którą szczepionkę mu podano. W ciągu 12 miesięcy będzie musiał odwiedzić dany ośrodek od 6 do maksymalnie 12 razy

- wolontariusz musi mieć skończone 18 lat, być zdrowi i mieszkać w regionie, w którym wykonywane są testy

- do testów nie mogą zgłaszać się osoby zakażone koronawirusem, te które wcześniej brały udział w podobnych testach, oraz kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

WIDEO DNIA: dlaczego liczba zakażeń w Polsce nie spada? Czy mamy powody do niepokoju?

Śląskie kopalnie to niejedyne ogniska wirusa. Są też w szpitalach w Tomaszowie Mazowieckim i w Sieradzu, a także w fabryce lodów w Działoszynie. Co te wszystkie przypadki łączy i czy znów mamy powody do niepokoju - o tym Monika Zalewska ("Wydarzenia").

ZDJĘCIE DNIA: egzamin w warunkach specjalnych

W poniedziałek maturzyści rozpoczęli sesję egzaminacyjną. To pierwszy egzamin w wyjątkowych warunkach. Przed wejściem na salę mierzona jest temperatura, a maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca.

PAP/Marcin Bielecki Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

bas/prz/ polsatnews.pl, Polsat News