Epidemia na Śląsku. Stanie praca w dwunastu kopalniach

W poniedziałek rano wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zorganizował z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim konferencję prasową. Poinformował na niej o niedzielnym spotkaniu ważnych urzędników w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, na którym postanowiono o dalszych krokach w walce z epidemią koronawirusa na Śląsku.

- Spotkanie było z udziałem m.in. moim, wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz przedstawicieli związków zawodowych - mówił Sasin.

Jak ustalono w niedzielę, czasowo stanie praca w kopalniach, w których są zakażenia koronawirusem, a ich załogi nie zostały "w pełni przebadane". - Od wtorku wstrzymamy wydobycie w dwóch kopalniach JSW i dziesięciu zakładach PGG - wyliczył wicepremier.

Sasin zapewnił, że znaczna większość zatrudnionych w kopalniach pójdzie na "postojowe", które potrwa co najmniej trzy tygodnie. Za ten okres otrzymają 100 proc. wynagrodzenia. Do pracy będzie chodził jedynie personel w "szczątkowej" liczbie, który będzie utrzymywał kopalnie, gdy wydobycie węgla będzie zawieszone.

- Zależy nam, aby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń - tłumaczył Sasin. Mówił również, że decyzja o wstrzymaniu wydobycia to przejście do kolejnego etapu walki z epidemią".

- Natychmiast po pojawieniu się w Polsce koronawirusa zarządu spółek górniczych podjęły wraz z resortem aktywów państwowych szereg działań mających uchronić górników przed zakażeniami, m.in. separację górników, mierzenie im temperatury oraz dostarczenie im środków dezynfekujących czy maseczek - wyliczał wicepremier.

Przyznał jednak, że charakter pracy w kopalniach spowodował, że te środki "nie mogły okazać się w pełni skuteczne".

- Zareagowaliśmy bardzo szybko. Zarządzono masowe badania, które wskazały zakażonych górników i pozwoliły ich izolować. Mamy cztery kopalnie w PGG i trzy w JSW, gdzie personel jest całkowicie przebadany - przekazał.

- Aby ostatecznie zdusić ogniska epidemii. Pozwolą skutecznie ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale ważny jest też aspekt ekonomiczny. Nie chcemy przedłużania takiej sytuacji w spółkach górniczych, gdzie pracownicy badani są w trakcie pracy, co jest deorganizujące. Chcemy spowodować, że za trzy tygodnie kopalnie będą mogły wrócić do normalnej pracy - tłumaczył Sasin.

Zakażenia w rodzinach górniczych

W niedzielne popołudnie Ministerstwo Zdrowia informowało o 312 nowych przypadkach koronawirusa, z czego 108 wykryto u rodzin górniczych ze Śląska. Odnotowano tam również zgon 59-letniego mężczyzny, który chorował na Covid-19.

Tego samego dnia, ale przed południem, resort przekazał, że spośród 263 nowych zakażeń SARS-CoV-2, z ogniska w kopalni Zofiówka na śląsku pochodziło 217. Przekazał też wiadomość o śmierci dwóch pacjentów chorych na Covid-19, którzy mieszkali w woj. śląskim: byli to 75-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta.

"Wydarzenia" o chaosie na Śląsku

- Sytuacja na Górnym Śląsku jest trudna, wynika z efektu skali i błędów ludzkich - powiedział w Polsat News Grzegorz Hudzik, śląski wojewódzki inspektor sanitarny.

To jego reakcja na sobotni materiał "Wydarzeń" o chaosie w epicentrum epidemii, czyli m.in. zagubionych próbkach i sprzecznych wynikach testów na koronawirusa na Śląsku.

