Koronawirus nie ustępuje. Nowe zakażenia, kolejni zmarli na Covid-19

O 219 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformował resort zdrowia w poniedziałek po godz. 10. Najwięcej spośród nich zanotowano w województwie śląskim. Ministerstwo przekazało też, że zmarło kolejne 4 osoby chore na Covid-19. Oznacza to, że liczba zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju zwiększyła się do 26 780, a bilans zgonów wzrósł do 1 161.