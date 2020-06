Komorowski o Dudzie: Jest słaby, niedojrzały, także jako mężczyzna

Bronisław Komorowski w ostrych słowach skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę.

"Próbował podskoczyć, ale zrezygnował"

- I w polityce, i w życiu jest tak, że potwierdza się czynem, a nie gadaniem swoją postawę. Pan Andrzej Duda potwierdził, że jest uległy wobec własnego zaplecza. Parę razy próbował podskoczyć, ale zrezygnował. To pewnie kwestie charakterologiczne - stwierdził były prezydent.

Uznał, że nie tylko to świadczy o słabości prezydenta Andrzeja Dudy.

- On jest po prostu słaby, niedojrzały - zarówno jako mężczyzna, czy jako człowiek... Jeśli korespondował z "Leśnym Ruchadłem", po nocy, gdy żona spała, to nie świadczy to o dojrzałości ludzkiej - powiedział Komorowski.

WIDEO: Bronisław Komorowski ostro ocenia Andrzeja Dudę

"Pojednanie i zgoda mają swoje granice"

Gość Polsat News został też zapytany o strategię sztabu Andrzeja Dudy i polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przekonują, że ewentualny wybór Rafała Trzaskowskiego oznaczałby awanturę i brak możliwości współpracy między rządem a głową państwa.

- Pojednanie i zgoda mają swoje granice. Łamanie konstytucji jest granicą nieprzekraczalną: nie wolno współpracować w kwestii psucia polskiego miejsca w Unii Europejskiej, nie wolno współpracować z rządem, który niszczy fundamenty demokracji i uzależnia media i sądy od władzy politycznej.

Komorowski przestrzegał przed współpracą za wszelką cenę.

- Nie twórzmy mitu, że sama współpraca, na każdej zasadzie, jest czymś dobrym - powiedział Bronisław Komorowski.

Komorowski: Duda powinien zareagować na słowa Kaczyńskiego

Przypomniał, że gdy był szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, stworzył warunki współpracy między prawicą i lewicą. Co z możliwością współpracy dziś?

- Odnoszę wrażenie, że główna przeszkoda do współpracy leży po stronie PiS i personalnie po stronie prezesa Kaczyńskiego. (...) Eliminował i eliminuje możliwości współpracy. Czym są bowiem wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który mówi o hołocie w Sejmie? To postawienie bariery nie do przeskoczenia. To było prostactwo polityczne i brak podstawowego wychowania albo wyrachowanie - podkreślił Komorowski, dodając, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński "od lat uprawia politykę obrażania innych i jest bezkarny".

W ocenie Bronisława Komorowskiego głos po wypowiedzi o "chamskiej hołocie" powinien zabrać Andrzej Duda.

- Dlaczego prezydent, który apelował u starcie kampanii, żeby ta odbyła się bez bez obrażania innych, nie reaguje na to, gdy Jarosław Kaczyński obraża w Sejmie? Powinien zareagować, wtedy potwierdziłby, że to nie był teatr - stwierdził Komorowski.

Termin wyborów 28 czerwca zagrożony?

Z kolei obecny również w studiu Leszek Miller stwierdził, że - jego zdaniem - termin wyborów 28 czerwca wcale nie jest pewny.

- Jeżeli okaże się, że notowania prezydenta Andrzeja Dudy spadają, a Rafała Trzaskowskiego rosną, a jednocześnie liczba zakażeń koronawirusem wzrośnie, to rząd ma broń atomową w kieszeni i może wprowadzić stan klęski żywiołowej, a to przenosi wybory o co najmniej trzy miesiące. Myślę, że taki wariant jest rozpatrywany - ocenił były premier.

maf/hlk/ polsatnews.pl