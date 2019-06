Blisko 60 tys. młodych osób na Polach Lednickich

Oficjalną część spotkania na Polach Lednickich rozpoczęła w sobotę po południu procesja z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz prowincjała polskich dominikanów o. Pawła Kozackiego. Pod Bramę Rybę wniesione zostały relikwie świętych, krzyż lednicki od św. Jana Pawła II oraz stauroteka lednicka - najstarszy odnaleziony na ziemiach polskich relikwiarz na relikwie Krzyża św.

40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża

Duszpasterz wspólnoty lednickiej o. Wojciech Prus przypomniał w trakcie otwarcia spotkania, że Lednica odbywa się w trakcie obchodzonej właśnie 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Dodał, że tegorocznemu spotkaniu modlitewnemu towarzyszą słowa papieża z pielgrzymki do Polski w 1987 r. Mówił on wówczas do młodych, że "muszą być mocniejsi niż warunki, w których przyszło im żyć", wskazując przy tym na Eucharystię jako środek dający siłę do pokonywania trudności życia codziennego.

Także prymas Polski abp Wojciech Polak przywitał młodych na Polach Lednickich przywołując Jana Pawła II "Bardzo serdecznie pozdrawiam słowami, które 40 lat temu wypowiedział na naszej, gnieźnieńskiej ziemi: witam Polskę ochrzczoną tutaj przed tysiącem lat" - powiedział prymas.

"Cieszę się każdą i każdym z was"

Jak dodał, Jan Paweł II "przybywał, by powiedzieć nam o mocy Ducha Świętego". - Ale jednocześnie dodawał - bo taki był główny temat pielgrzymki - Gaude Mater Polonia, ciesz się Matko Polsko. Ja też w tym duchu cieszę się każdą i każdym z was, którzy przybyliście do źródeł chrzcielnych Polski, żeby zaczerpnąć siły, mocy i uwierzyć w miłość Jezusa, która jest większa niż grzech - powiedział prymas Polski.

Wieczorem zebrani wezmą udział we mszy św. i wysłuchają przesłania skierowanego do młodych przez papieża Franciszka. Spotkanie zakończy nocne przejście młodych przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Obecnie opiekę duszpasterską nad przedsięwzięciem sprawują o. Wojciech Prus i o. Mateusz Kosior.

WIDEO - Dworczyk: nie wybieram się do MON. Decyzje ws. rekonstrukcji rządu już zapadły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP