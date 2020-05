- Mamy aburdalną sytuacje, że tydzień przed datą wyborów nie wiemy czy one w ogóle się odbędą, w jakiej formie i nie ma prawa na podstawie którego mogłyby się odbyć - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News europoseł PO Radosław Sikorski. - Andrzej Duda jest słabym prezydentem i powinien podać się do dymisji - dodał europoseł PO.

Portal Onet podał, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa dymisję Andrzeja Dudy, co miałoby opóźnić wybory. Prezydent ma dziś o 8:15 wydać oświadczenie w tej sprawie.

Jeśli Andrzej Duda zrezygnowałby w tym momencie ze stanowiska, PiS mógłby rozpisać w dowolnym terminie - do połowy lipca. Na razie dymisja prezydenta nie została jeszcze potwierdzona.

Zdaniem Sikorskiego gdyby do tego doszło, prezydent "potwierdziłby, że jak mu Kaczyński każe skoczyć z wieżowca, to skoczy".

- Władza stosuje różne kruczki żeby naginać prawo i łamać konstytucję – to byłby kolejny. Nic nowego. Ale to przynajmniej dawałoby to szansę na bezpieczne i demokratyczne wybory, których teraz, za tydzień, z definicji być nie może, bo nie ma kampanii wyborczej - powiedział.

Planujemy kontynuację tematu.

Poprzednie odcinki dostępne są tutaj.

WIDEO - Michał Wiśniewski zadeklarował w "Skandalistach" udział w wyborach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/hlk/dk/ Polsat News, polsatnews.pl