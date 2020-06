William i Kate pomagali w czasie epidemii. Byli wolontariuszami na infolinii

William po przejściu odpowiedniego przeszkolenia pracował charytatywnie w Shout 85258, SMS-owej infolinii, którą wraz z żoną, księżną Kate, pomógł stworzyć w zeszłym roku. Wolontariusze przy pomocy rozmów tekstowych oferują całodobowe wsparcie dla osób zmagających się z różnego rodzaju kryzysami.

Wysyłający wiadomość na Shout 85258 nie wiedzieli, że prowadzą korespondencję z członkiem rodziny królewskiej, bo William - tak samo jak ponad 2000 pracujących tam wolontariuszy - używał pseudonimu.

ZOBACZ: Atak na wolontariusza zbierającego podpisy pod kandydaturą Dudy. Zatrzymano 44-latka

Dopiero w zeszłym miesiącu podczas wideorozmowy z innymi wolontariuszami powiedział im: "Podzielę się z wami małym sekretem, ale jestem wolontariuszem na tej platformie", zaś teraz z okazji kończącego się w niedzielę Tygodnia Wolontariatu nagranie to zostało opublikowane na profilu pary książęcej na Twitterze.

To all the incredible volunteers across the UK this #VolunteersWeek: Thank you.@GiveUsAShout | @Cyouthcic pic.twitter.com/2QavveKkF0