Otwarte baseny, siłownie, kina, teatry [NOWE WYTYCZNE]

Sprawdź, jakie wytyczne obowiązują w poszczególnych miejscach, które są wznawiają działalność w ramach IV etapu "odmrażania gospodarki".

Siłownia na odległość



Klubom fitness i siłowniom zaleca się informowanie osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), aby rozważyły skorzystanie z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób. Wytyczne sugerują także doradzenie takim osobom, aby zaniechały korzystania z siłowni lub fitness klubu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.



W salach do ćwiczeń, na podłodze zaleca się wyznaczenie stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi. Na drzwiach każdej sali powinna znaleźć się umieścić informację o maksymalnej liczbie ćwiczących.

Klub powinien też ustalić w ciągu dnia przerwę na dezynfekcję oraz wentylację pomieszczeń. W zależności od powierzchni siłowni czy klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).

Po zakończonym ćwiczeniu klient musi zdezynfekować urządzenie/sprzęt przy pomocy udostępnionego do tego środka.



Dezynfekcja toalet powinna odbywać się nie rzadziej niż co 2 godziny w godzinach szczytu (w dni robocze od 16:00). W toalecie z dwiema kabinami może przebywać jednocześnie jedna osoba.



Klienci w rażący sposób naruszający zasady bezpieczeństwa powinni być upomniani przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu.



Basen z połową gości



Baseny również będą musiały trzymać się określonej liczby osób. Z obiektu nie może korzystać jednocześnie więcej niż 50 proc. maksymalnej liczby klientów. Jednocześnie liczba ta nie może przekraczać 150 osób.



Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje staranna kąpiel i umycie całego ciała pod natryskiem. Należy ściśle przestrzegać również stref, w których chodzi się w obuwiu oraz tych, gdzie chodzi się bez butów.

Ważne jest równomierne rozmieszczenie osób pływających. Z jednego toru mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.

W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób, ale tylko jeżeli mieszkają one razem.



Na basenach obowiązuje obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli w pomieszczeniu przebieralni, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa.

W saunie jednocześnie mogą przebywać dwie osoby. Ministerstwo rekomenduje jednak zamknięcie tych saun które nie zapewniają temperatury wyższej niż 60 stopni Celsjusza.



Parki rozrywki z dezynfekcją



W parkach rozrywki podstawą profilaktyki koronawirusa jest jak najczęstsza dezynfekcja rąk. Określono szczegółowe wytyczne dotyczące rozmieszczenia dozowników ze środkami odkażającymi:

Wejścia główne, bramy wejściowe - minimum 1 dezynfektor na każde 50 m 2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych.

- minimum 1 dezynfektor na każde 50 m powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych. Przystanki dla autobusów i ciuchci - 1 dezynfektor na każdy przystanek.

- 1 dezynfektor na każdy przystanek. Alejki, ciągi komunikacyjne - 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m 2 drogi.

- 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi. Wejścia do atrakcji - min. 1 dezynfektor przed wejściem do atrakcji.

- min. 1 dezynfektor przed wejściem do atrakcji. Sklepy z pamiątkami - min. 1 dezynfektor na każdy sklep.

- min. 1 dezynfektor na każdy sklep. Salony gier, place zabaw - min. 1 dezynfektor na każdy punkt.

Ministerstwo rekomenduje umożliwienie bezobsłygowego zakupu biletów - online lub w biletomatach. Zalecane są również płatności bezgotówkowe.

Park rozrywki musi być codziennie dezynfekowany. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekować należy toalety, windy, blaty, klamki, poręcze, uchwyty, kołowrotki, biletomaty i inne, często dotykane, powierzchnie.

Niezależnie od wytycznych dla poszczególnych branż, pamiętać należy m.in. o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych osób w przestrzeni publicznej, zasłanianiu nosa i ust w zamkniętych przestrzeniach w miejscach publicznych, czy ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi, polegających np. na dezynfekcji rąk.

Instytucje kultury w maseczkach

- Od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w Domach Kultury czy cyrków - zapowiedział wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Pracownicy danej instytucji oraz widzowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie należy przychodzić na seans. Trzeba wtedy zostać w domu. Udział widzów w seansie lub spektaklu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania przez nich ust i nosa. Instytucja kultury może udostępnić widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między poszczególnymi widzami.

Zalecenia resortu kultury dotyczą m.in. organizacji sensów oraz sposobu wchodzenia i wychodzenia widzów z obiektu z zachowaniem wymaganych odstępów.

Artyści sceniczni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. Ministerstwo sugeruje m.in teatrom, aby w pierwszej kolejności przygotowywać wydarzenia artystyczne z mniejszą obsadą. Placówki powinny także przeprowadzać próby w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu. Resort proponuje adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa) oraz ograniczanie składu orkiestry.

Wśród wytycznych jest "przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe". Po zdjęciu, kostium powinien być włożony do worka foliowego oznaczonego imieniem i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni - zaleca ministerstwo.

Zaleca się także zbieranie danych osobowych widzów, aby umożliwić łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. Zbieranie danych nie jest obowiązkowe, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane takie powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

Wesela bez suszarek do rąk

Od 6 czerwca możliwe są wesela z udziałem do 150 gości.

Państwo młodzi powinni postarać się rozsadzić gości w ten sposób, aby przy jednym stole siedziały osoby z tej samej rodziny, bądź z jednego gospodarstwa domowego.

Jeśli goście będą siedzieć inaczej, to resort proponuje, aby liczbę osób przy stołach zmniejszyć o 20 proc. - jeśli przy stoliku mogło siedzieć 10 osób, to liczba ta powinna być zmniejszona do 8. Goście powinni też być rozmieszczeni po obu stronach stołu w ten sposób, aby nie siedzieli dokładnie naprzeciw siebie.

Odległość między blatami lub stolikami powinna wynosić min. 2 metry. Można ją zmniejszyć jeśli będą one oddzielone przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Jeśli państwo młodzi korzystają z dodatkowych usług, m.in. baru sałatkowego, baru kawowego, stołów z tzw. live cooking, "słodkiego stołu", czy "stołu wiejskiego", to do obsługi takich miejsc powinna być wyznaczona jedna osoba.

Goście weselni nie muszą na sali nosić maseczek. Ministerstwo nie przedstawia wytycznych dotyczących tańca i zabaw weselnych. Jednak trudno tam o zachowanie dystansu.

Organizatorzy wesela powinni mieć również pełną listę gości oraz obsługi imprezy z kontaktami do nich tak, aby w razie potrzeby mogły być one przekazane do sanepidu.

Według wytycznych jeden kelner nie powinien obsługiwać więcej niż 15 osób, a kolejne dania powinna podawać ta sama osoba, lub ten sam zespół kelnerski. W odróżnieniu od gości obsługa imprezy powinna nosić maseczki lub inne osłony ust i nosa.

W szatni organizatorzy powinni przygotować więcej miejsca, aby poszczególne okrycia wierzchnie nie stykały się ze sobą np. były powieszone na co drugim haczyku.

W obiekcie powinna być ustalona liczba osób, która może przebywać jednocześnie w toaletach. Wyłączone powinny być też suszarki do rąk.