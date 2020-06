Sprzedaż samochodów bez podatku i tańsze parkowanie. Bosak ma propozycje dla kierowców

- Sytuacja kierowców pogarsza się z każdym kolejnym rokiem – rosną podatki i opłaty, ulice stają się coraz bardziej zatłoczone. Komfort i bezpieczeństwo jazdy spada, pomimo ogromnych nakładów na inwestycje drogowe. Jako rozwiązanie chcemy zaproponować pakiet polskiego kierowcy – ogłosił Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej w Łodzi zorganizowanej wieczorem na pl. Wolności przed otwartym spotkaniem ze zwolennikami Konfederacji.

Bosak zacytował wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, w której miał on stwierdzić, że ponad połowa ceny benzyny to podatki, które może zmniejszyć rząd. - Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności – zacytował Kaczyńskiego Bosak.

"Podatki tylko rosną"

Zdaniem kandydata Konfederacji na prezydenta słowa Kaczyńskiego mają się nijak do obecnej sytuacji, w której – mimo że rządzi jego formacja Prawo i Sprawiedliwość – podatki tylko rosną.

- W związku z tym, że ta doktryna nie jest realizowana, przedstawiamy pięć punktów pakietu polskiego kierowcy. Najważniejszy z nich to zmniejszenie opodatkowania paliwa. W tej chwili zwykły Polak nie zdaje sobie sprawy, jak wiele w cenie paliwa płaci podatków – to VAT, stale rosnący podatek akcyzowy, opłata paliwowa i najnowszy wynalazek – wprowadzona przez obecny rząd opłata emisyjna – wyjaśnił Bosak.

Kolejna propozycja dotyczy zastąpienia systemu bramek do poboru opłat na autostradach winietami. Zdaniem kandydata Konfederacji polski system poboru opłat za podróżowanie jest jednym z najdroższych w Europie. - Za te same pieniądze, za które w Polsce można wjechać na jeden odcinek autostrady, w innych, znacznie bogatszych państwach, jak Austria czy Szwajcaria, można jeździć 10 dni – dodał.

Poza tym w pakiecie znalazł się postulat zmniejszenia podatku PCC od sprzedaży samochodu. W opinii Bosaka, podatek ten utrudnia wymianę jeżdżących po polskich drogach aut na nowsze i bardziej ekologiczne. Kandydat Konfederacji chciałby też, by kierowcy mogli wybrać, czy chcą wykupić ubezpieczenie OC na siebie i jeździć różnymi samochodami, nie ponosząc dodatkowych opłat, czy chcą, aby dotyczyło ono tylko konkretnego auta.

Mniejsze opłaty za parkowanie

- Piąty punkt to mniejsze opłaty za parkowanie. W wielu dużych polskich miastach lewica wyobraża sobie, że poprawi jakość powietrza, zwiększając opłaty za parkowanie. To nie nastąpi. (...) Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że więcej osób w zatłoczonych miastach jak Warszawa czy Łódź nie przesiądzie się do komunikacji miejskiej, jeśli nie zwiększy się jej przepustowość. Postulujemy wprowadzenie górnego limitu opłat za parkowanie, który byłby niższy niż obecnie – zaznaczył Bosak.

Podczas konferencji prasowej kandydat Konfederacji skomentował najnowsze wyniki sondaży wyborczych. Podkreślił, że najważniejszy jest dla niego ten przeprowadzony wśród kibiców.

- Wygrywam w nim wybory. Jedyna prawdziwa satysfakcja to zwycięstwo. Walczymy o wejście do drugiej tury. Moim celem jest w tej chwili pokonanie Rafała Trzaskowskiego i potwierdzenie, że będę miał lepszy wynik od Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeśli chodzi o Roberta Biedronia to jasne, że kandydat Lewicy definitywnie został pokonany przez kandydata ideowej prawicy. Teraz czas na połknięcie kandydatów centrowych i centrowo-lewicowych, a na deser zostawiamy sobie zwycięstwo z prezydentem Andrzejem Dudą – podkreślił Bosak.

Po krótkiej konferencji prasowej kandydat Konfederacji spotkał się ze swoimi zwolennikami. Mimo intensywnego deszczu na pl. Wolności zjawiło się ich kilkuset.