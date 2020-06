Prezydent o ułaskawieniu Śpiewaka: Nie może być tak, że młody człowiek przegrywa z elitami

- Nie może być tak, że wszyscy na to patrzą i nic się nie dzieje. Nie zgadzam się z tym stanowczo. To młody, odważny człowiek. (…) Wziął na siebie ciężar spraw społecznych wbrew potężnym lobby, musi mieć wsparcie - ocenił w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w ramach kampanii wyborczej pojawił się w Sosnowcu. Dopytywany przez dziennikarzy o sprawę ułaskawienia Jana Śpiewaka, odparł: - Pan Jan Śpiewak jest młodym człowiekiem, który działa w sprawach społecznych. Jest przykładem dla innych ludzi, którzy chcą angażować się w sprawy społeczne. A na tym mi zależy. Tym bardziej by angażowali się w trudne sprawy poszkodowanych ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, jak w tym przypadku związanym z reprywatyzacją ludzi bardzo często prześladowanych - ocenił.

Prezydent skomentował sprawę ułaskawienia Śpiewaka

Prezydent Duda podkreślił przy tym, że sprawę konsultował z prokuratorem generalnym. - Śpiewak walczył o to bardzo odważnie i zdecydowanie i został,l jak to mówią, jedyny skazany w sprawach reprywatyzacyjnych. To sytuacja kuriozalna w demokratycznym państwie - tłumaczył.

Prezydent Duda komentuje ułaskawienie Jana Śpiewaka:

- Nie może być tak, że młody człowiek przegrywa z elitami prawniczymi. Nie może być tak, że wszyscy na to patrzą i nic się nie dzieje. Nie zgadzam się z tym stanowczo. To młody, odważny człowiek. (…) Wziął na siebie ciężar spraw społecznych wbrew potężnym lobby, musi mieć wsparcie. Wolałbym, by znalazł poparcie w wymiarze sprawiedliwości i sądach, ale skoro tak się nie stało, to chciałbym, by była w Polsce instancja, która powie młodym ludziom: działajcie, bądźcie spokojni, możecie angażować się po dobrej stronie - dodał.

Walka z koronawirusem na Śląsku

Wcześniej prezydent Andrzej Duda mówił, że czas walki z pandemią koronawirusa - zwłaszcza na Górnym Śląsku - pokazał, jak ważne są tego rodzaju instytucje jak te w Sosnowcu, które przeprowadzają testy w specjalnych laboratoriach. - Jest to niezwykle nowoczesna firma i jestem zbudowany tym, że dzisiaj, tutaj, w tej aglomeracji mogłem zobaczyć dwie firmy, które dzisiaj poruszają się w obszarze najnowocześniejszych technologii - mówił.

Prezydent Duda nie krył swojego zadowolenia z przykładu na, jak to określił "nowoczesną Polskę". - To ultranowoczesny biznes na Górnym Śląsku, z czego ogromnie się cieszę. Te bardzo nowoczesne laboratoria zatrudniają mnóstwo młodych ludzi: absolwentów biotechnologii, diagnostyki, którzy prowadzą badania i szkolą się. (...) Mamy współpracę w walce z koronawirusem na Śląsku i jest to bardzo pozytywny przykład współpracy między sektorem publicznym i prywatną firmą - ocenił.

Wcześniej Duda przebywał w Bytomiu, gdzie spotkał się z tamtejszymi strażakami w nowym budynku. - Oprócz podwyżek, które dostała straż, oprócz tego, że zakupiono mnóstwo sprzętu, zrealizowano piękną inwestycję i bytomscy strażacy mogą służyć wiernie i mają doskonałe warunki do tego, by przygotować się do służby - mówił. Prezydent przekazał też 35 promes na zakup nowych samochodów dla OSP w województwie śląskim. - W ramach modernizacji straży pożarnej będą mieli nowe samochody, często oczekiwane od dziesięcioleci - podkreślał.

- To kierunek, który powinniśmy realizować: modernizacja kraju, inwestycje w nowe technologie i rozwój nowoczesnego biznesu. (...) Będę dokładał wszelkich starań, by ten rozwój mógł postępować, z pożytkiem dla mieszkańców województwa i całej Rzeczypospolitej - zaznaczył.

O potrzebie współpracy mówił też marszałek województwa śląskiego, który towarzyszył prezydentowi podczas konferencji.

