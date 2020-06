Hołownia reaguje na słowa Trzaskowskiego: "Uważałbym z takimi porównaniami"

Bezpartyjny kandydat na urząd prezydenta odniósł się do słów prezydenta Warszawy, który zapowiadał "wypalenie żelazem tego, co zrobił PiS".

– Malownicze porównanie, ale uważam, że dziś także wyborcy, którzy zagłosowali na PiS i Andrzeja Dudę, zasługują na to, by mieć poczucie, że nie będzie na nich dokonywana zemsta, że nie będą wypalani żywym ogniem. Uważałbym z takimi porównaniami, bo to nie jest wojna z ludźmi, ale z politycznym systemem – tłumaczył.

"Od jutra startujemy z nową kampanią"

Hołownia mianem „ustawki” ocenił czwartkowe wydarzenia z Sejmu. – Oni jedni drugich potrzebują do swojego istnienia. (…) Świetnie, że się biją o Polskę, ale gdybym wierzył, że Polska składa się z tych dwóch walców, to nie szedłbym do tego wyścigu – zaznaczył.

- Do 10 maja prowadziliśmy kampanię, w której byliśmy na drugim miejscu. Mieliśmy okres na wystartowanie. Partie mogą wydawać pieniądze, mają struktury... Ja nie podmienię kandydata. My od jutra startujemy z nową kampanią, ocenimy ją w wieczór wyborczy – zaznaczył.

