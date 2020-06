Kiedy wrócą loty zagraniczne? Bilety kupisz na czerwiec

Od poniedziałku przywracany jest krajowy pasażerski ruch lotniczy. Pierwsze rejsy tego dnia uruchomiły PLL LOT, które latają do ośmiu miast - z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska. Nie ma jeszcze daty wznowienia ruchu międzynarodowego. Połączenia lotnicze z/do Polski są wstrzymane do jutra - 6 czerwca br.

"Trafna opinia"

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała pytany w Radiu Plus, kiedy wznowione zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze odparł, że władze nie są w stanie przesądzić dokładnej daty odmrożenia lotów międzynarodowych. Na pytanie, czy wznowienie tych połączeń jest bardziej prawdopodobne na początku lipca stwierdził, że opinia ta jest trafna.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że decyzję o wznowieniu tych lotów warunkuje m.in. pozytywna weryfikacja funkcjonowania lotów krajowych, analiza sytuacji epidemicznej w Polsce i innych krajach oraz kwestia wzajemności i zniesienia kontroli granicznych.

- Te czynniki mogą zejść się w czerwcu, ale jest jeszcze dwutygodniowy cykl rozporządzeń Rady Ministrów. Pewnie mniej więcej z dwutygodniowym wyprzedzeniem będziemy tę datę podawać - zaznaczył Horała.

Samloty polecą wcześniej?

Jak nieoficjalnie dowiedział się polsatnews.pl w Kancelarii Premiera rozważana jest też data wznowienia lotów międzynarodowych 20 czerwca.

Chociaż oficjalnej daty wznowienia międzynarodowych lotów jeszcze nie ma, to na stronach Polskich Linii Lotniczych można kupić bilety na loty zagraniczne. LOT jednocześnie informuje, że "międzynarodowe rejsy zaplanowane do 19 czerwca 2020 zostały odwołane".

Nie wiadomo, czy ruch miałby otworzyć się na loty do wybranych krajów UE, czy całej wspólnoty. Tymczasem w ofercie PLL LOT są bilety na 20 czerwca m.in. na trasach Warszawa - Praga (Czechy), Warszawa-Berlin (Niemcy), Warszaw-Londyn (Wielka Brytania), Warszawa- Zurych (Szwajcaria), Warszawa- Ryga (Łotwa).

