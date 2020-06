Przyspieszenie w kampanii. Na trasę wrócił "dudabus", kandydaci ruszyli na spotkania w całym kraju

Urzędujący prezydent powrócił do swoich podróży "dudabusem" - Andrzej Duda pojawił się na Śląsku, gdzie dziękował ratownikom medycznym za ich służbę przy walce z pandemią w tym rejonie kraju. Prezydent złożył też wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych na Służbie Ratowników Górniczych. Na godziny popołudniowe zaplanowane jest też spotkanie głowy państwa z mieszkańcami Katowic.

Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się w Lublinie, gdzie apelował o umożliwienie handlu we wszystkie niedziele do końca roku. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego chce też przedłużenia okresu zwolnienia z płacenia składek ZUS. Kandydat na urząd prezydenta odwiedził też w piątek Kraśnik. - Panie Kosiniak, pan zatrudni u siebie (Leszka - red.) Jażdżewskiego? - zapytał starszy mężczyzna na początku konferencji prasowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przed szpitalem w Kraśniku (Lubelskie). Kandydat PSL na prezydenta zaprzeczył, po czym nawiązała się krótka dyskusja pomiędzy nim, a tym mężczyzną.

Władysław Kosiniak-Kamysz - odpowiadając mężczyźnie - zaprzeczył, jakoby planowałby zatrudnić w swojej administracji Jażdżewskiego. - My (mówimy - red.) o likwidowanym oddziale (szpitala - red.) przez PiS - dodał. Nawiązała się krótka dyskusja. - Kiedyś ten PSL zniknie wreszcie. Nic nie robicie, aby tylko stołeczki były - powiedział starszy mężczyzna. - Pan ma swoje poglądy. Każdy w Polsce ma prawo do poglądów. Pozdrawiam pana, pokój z panem - odpowiedział lider PSL.

Lider PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedza w piątek województwa lubelskie i świętokrzyskie.

Jeśli będziecie potrzebowali kombajnu porzeczkowego, to już wiecie gdzie uderzać 😎 Takie cuda techniki wyjeżdżają z firmy pana Roberta w Niedrzwicy Dużej 🚜 Sprawdzone w boju nie tylko w Polsce, ale i USA i RPA 💪 Od blisko 40 lat 👍 Okrągłe urodziny za rok, chyba wpadniemy 😉 pic.twitter.com/AvJk3wiVQd — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 5, 2020

Kraśnik to również piątkowy przystanek na kampanijnej trasie Roberta Biedronia. Kandydat Lewicy na urząd prezydenta zwracał uwagę na sytuację tamtejszego szpitala w dzielnicy fabrycznej, gdzie mieści się oddział ginekologiczno-położniczy, który w tym roku przestanie funkcjonować.

W Kraśniku likwidowana jest porodówka. W Słupsku zlikwidowano Urząd Morski. Obecna władza ignoruje Polskę średnich miast. pic.twitter.com/vJVNmw8VDZ — Robert Biedroń (@RobertBiedron) June 5, 2020

Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował w piątek do rządzących o wprowadzenie abolicji dla osób starszych i w trudniej sytuacji finansowej zalegających z opłatą abonamentową na media publiczne. - Chcę jasno zaapelować do rządzących o abolicję – takie rzeczy się wcześniej zdarzały, dlatego dzisiaj musimy tę sprawę rozwiązać raz na zawsze. Nie można przymuszać ludzi, zwłaszcza w trudnej sytuacji do tego, żeby płacili abonament na propagandę, i tym bardziej nie można ich przymuszać do tego, zabierając im pieniądze z ich kont - mówił Trzaskowski podczas spotkania na rynku w Chrzanowie (woj. małopolskie). Wcześniej prezydent Warszawy pojawił się w Oświęcimiu.

Dziś w Oświęcimu mówiłem, że Polsce potrzeba silnego prezydenta, który zawsze stanie po stronie słabszych, który nie pozwoli na dzielenie Polaków na lepszych i gorszych. #MamyDość tego, że nad Pałacem Prezydenckim powiewa biała flaga. Czas na zmianę. Ta zmiana już się rozpoczęła. pic.twitter.com/zpCFTHf2Bu — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 5, 2020

Szymon Hołownia przypomniał, że 5 czerwca to w kalendarzu dzień ochrony środowiska. Kandydat niezwiązany z żadną partią przedstawił swoje założenia programowe dotyczące klimatu. - Dziś wypada Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiony przez ONZ. Przypada 4 dni po dniu dziecka, a to przecież my dorośli urządzamy im świat. Kiedy dziecko widzi uschnięte drzewo lub sarnę, której wycięto las – reaguje płaczem, pyta się dlaczego tak się dzieje - mówił Szymon Hołownia. Nie wiem skąd w polskich decydentach takie podejście do natury - przedstawiciele tych Wód Polskich lub spółek skarbu państwa patrzą tylko na swoich wiceministrów i ministrów na partyjne polecenie. Przez lata środowisko było w głębokim poważaniu - przekonywał były prezenter telewizyjny.

Hołownia dodał przy tym, że Polska powinna zaangażować się w projekt "Zielonego Ładu" przyjęty przez Komisję Europejską, a nasz kraj powinien skupić się na wysiłkach, by osiągnąć neutralność klimatyczną razem z górnikami.

Są takie spotkania, które zostają w sercu, zostają w pamięci, które sprawiają, że ma się trochę więcej chęci i nadziei, że nasza Polska jest nie tylko o tym, że raz na 30 lat robimy wielki narodowy zryw. Dziękuje za wczorajszą #Ogrodówka organizatorom i gościom #Holownia2020 ✌️🇵🇱 pic.twitter.com/ZNhkikzOlO

— Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) June 5, 2020

Wizyty w poszczególnych miastach Polski składa także Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji. Polityk w czwartek przebywał w Białymstoku, na piątek ma zaplanowane spotkania z mieszkańcami Łodzi.

Podziękowania za świetne spotkanie w Białymstoku! Jutro Łódź. Budzimy w Polsce nową energię! 💥💪🏻💥#NaprzódPolsko #Bosak2020 pic.twitter.com/T6oI1yFGB0 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 4, 2020

