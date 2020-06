"Serwery padły dwa razy. Jest 100 tys. podpisów dla Trzaskowskiego"

Wielkopolski Komitet Obrony Demokracji wspólnie z przewodniczącym Nowoczesnej Adamem Szłapką zorganizowali w czwartkowe popołudnie wydarzenie na poznańskim pl. Wolności, mające uczcić 31. rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Ok. 100 zgromadzonych osób wzniosło wspólny toast za wolność. Na przybyłych czekali też wolontariusze zbierający podpisy poparcia dla kandydatury prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta RP.

ZOBACZ: Zamiast cieszyć się świętem, rządzący chcą dzielić Polaków - Trzaskowski w Gdańsku

- Jestem przekonany, że te podpisy są od wczoraj uzbierane, te 100 tys., ale do końca weekendu będziemy je zbierać. Myślę, że to będzie duża liczba – powiedział Szłapka dziennikarzom.

"Cały czas spływają listy"

Podkreślił mobilizację elektoratu Trzaskowskiego. - W zasadzie to już nie jest tak, że sami zbieramy podpisy, tylko koordynujemy to co spływa do nas. Serwery na stronie internetowej, z której można pobrać karty, padły dwa razy – powiedział lider Nowoczesnej.

Pytany o dokładne dane dotyczące zbiórki w całym kraju powiedział, że nie dysponuje takimi danymi. - Cały czas spływają listy. Jest tego dużo. Mamy parę tysięcy w samym Poznaniu, a jeszcze będą spływać listy z powiatów (...) Wczoraj tylko w Warszawie od godz. 11 do 17 zebrano 5 tys. podpisów przy stolikach. A większość podpisów zbieranych jest w taki sposób, że ludzie sami pobierają kartę podpisu ze strony internetowej i ją dostarczają. Najczęściej dostarczają po kilka – zbierają je wśród rodziny, znajomych – zaznaczył polityk.

ZOBACZ: Groził prezydentowi Poznania. Zapadł wyrok

Prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski złożył w czwartek w Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację swojego komitetu wyborczego. Zbiórka podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego rozpoczęła się w środę po południu, tuż po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów – 28 czerwca.

Niezbędne 100 tys. podpisów

Do rejestracji komitetu wyborczego kandydata na prezydenta potrzebne jest tysiąc podpisów poparcia, do rejestracji kandydata – 100 tys., które muszą zostać zebrane do 10 czerwca.

Szłapka zaprzeczył, aby czwartkowe zgromadzenie na poznańskim pl. Wolności miało służyć tylko zbieraniu podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego. - W obchody 4 czerwca angażuję się od 11 lat, 11 lat temu organizowałem pierwszy toast za wolność razem z premierem Tadeuszem Mazowieckim w Warszawie. W kolejnych latach robiliśmy te toasty w innych miastach. Po prostu chcieliśmy zrobić to teraz w Poznaniu – powiedział.

Wśród przemawiających do zebranych na pl. Wolności byli m.in.: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, posłanka KO Joanna Jaśkowiak, senator KO Marcin Bosacki i przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. W swoich wystąpieniach wspominali wybory 4 czerwca 1989 r. i podkreślali wagę nadchodzących wyborów prezydenckich.

31 lat temu, 4 czerwca 1989 r., na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo "Solidarności" otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej.

WIDEO - "Debata dnia": PiS i KO zaakceptują prezydenta wybranego 28 czerwca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP