Duda: solidarność to jeden i drugi, nie jeden przeciw drugiemu

Prezydent dziękował Polakom, że tak dobrze zastosowali się do obostrzeń spowodowanych pandemią i pomagali sobie w trudnych chwilach. Apelował, by nadal przestrzegać reguł, bo wirus nie przestał być aktywny.

Podkreślił, że wymagało to odpowiedzialności i dyscypliny myślenia o sąsiadach, ale - jak mówił - mamy jedną z najlepszych sytuacji pandemicznych w Europie. - To jest zasługa mądrych decyzji władz, ale także społeczeństwa - przekonywał, podkreślając, że to był te czas solidarności.

"Wspieraliśmy się nawzajem"

Przypomniał słowa papieża św. Jana Pawła II o solidarności, że to nie jeden przeciw drugiemu, tylko jeden i drugi. - I pokazaliśmy to, wspierając się nawzajem, troszcząc się, pomagając sobie - ocenił Duda.

- Z całego serca państwu za to dziękuję - powiedział do zgromadzonych w Chełmie.

"To było polskie zwycięstwo"

Prezydent poruszył również temat wyborów z 4 czerwca 1989 r.

- To było wielkie nasze, polskie zwycięstwo i z tego punktu widzenia jest już nawet mało ważne, czy tamte wybory były w pełni wolne czy nie, bo Polacy pokazali, że nie chcą więcej komunizmu - zaznaczył.