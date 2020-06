Trzaskowski o nowej solidarności. "Koniec walki plemiennej"

Trzaskowski podkreślał, że Gdańsk jest szczególnym miastem, w którym wiele ważnych spraw się zaczęło, zarówno 1980 rok, jak i 1989 rok.

Przypomniał, że w 1989 r. w kampanii przed wyborami 4 czerwca kleił na ulicach Warszawy plakat z Garym Cooperem z filmu "W samo południe". Dodał, że na oryginalnym plakacie z filmu było hasło, że to film o człowieku, który "był zbyt dumny, żeby uciekać". - Widzę tu i w całej Polsce wiele osób, którzy są zbyt dumni, żeby uciekać - powiedział do zebranych na Długim Targu.

"Pawła Adamowicza zabiła kampania nienawiści"

Mówił też, że Gdańsk to symbol wolności i odwagi, ale też miasto zdolne do największego poświęcenia. Przywoływał nieżyjącego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, którego - jak powiedział - "zabiła kampania nienawiści". - Telewizja zwana publiczną usiłowała odmalować go tylko w czarnych barwach. Ale Gdańsk nigdy w to nie uwierzył - zaznaczył kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Przywołał też sceny z pogrzebu Adamowicza, gdy w oknach jego liceum, mijanego przez kondukt żałobny, widział "smutne, młode twarze, pełne bólu, gniewu i determinacji". - Dziś ten gniew i determinacja są potrzebne, ale nie dla odwetu - podkreślał. - Musimy zamienić ten gniew w dobro, bo Paweł by od nas tego oczekiwał - stwierdził Trzaskowski.

Apelował też o budowę "nowej solidarności". Powinna ona polegać na wspieraniu słabszych, ale także na wsparciu dla mniejszości, które rządzący obecnie, jak mówił, próbują obrażać. W tym momencie wygłosił fragment przemówienia w języku kaszubskim.

Nowa solidarność, przekonywał Trzaskowski, to także budowanie zaufania. - Ale budowanie nowej solidarności wymaga od nas nowego myślenia: mamy dość dzielenia nas na lepszych i gorszych, na swoich i nie swoich - mówił. - Dzisiaj musimy być ze sobą. Mamy dość kłamstwa, obłudy, szerzenia nienawiści, mamy dość kłótni, swarów i sporów - dodał. Zmiana jednak nie dokona się sama - podkreślał kandydat na prezydenta - wszyscy muszą pracować na jej rzecz.

WIDEO - wystąpienie Rafała Trzaskowskiego w Gdańsku

"Twórzmy Polskę dumną, otwartą, tolerancyjną"

Trzaskowski mówił, że dziś mamy słabą prezydenturę. Przesłaniem silnej prezydentury - podkreślał - powinna być odnowa życia publicznego - przekonywał. Odnowa ta musi według niego oznaczać podjęcie wysiłku "na rzecz przerwania walki plemiennej". Powinno to też oznaczać odnowę partii politycznych, które powinny być bardziej otwarte.

Dzisiaj potrzebna jest także, przekonywał Trzaskowski, nowa, autentyczna umowa społeczna, która pozwoli nam się skupić na tym, co najważniejsze. - Tylko działając wspólnie możemy taką umowę zawrzeć - podkreślał.

- Dziś potrzebny jest w Polsce silny prezydent - powiedział Trzaskowski. - Chodźcie ze mną, wygrajmy te wybory i twórzmy Polską dumną, otwartą, tolerancyjną i uśmiechniętą. Bo właśnie takiej Polski chciał Paweł Adamowicz - zakończył.