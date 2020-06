Zabrała głos po raz pierwszy od śmierci Floyda. Nie powstrzymała łez

We wtorek w Houston - rodzinnym mieście zamordowanego przez policjanta George'a Floyda - przeszedł marsz przeciwników rasizmu.

Ponad 60 tys. osób oddało hołd zmarłemu. W tym samym czasie w Minneapolis głos postanowiła zabrać Roxy Washington, matka 6-letniej Gianny Floyd.

"Bardzo ją kochał"



- Jeśli ona kiedykolwiek będzie potrzebować taty, nie "dostanie" go. (...) George kochał ją tak bardzo - mówiła ze łzami w oczach Washington.



Dodała, że Floyd pojechał do Minneapolis, by szukać nowej pracy i odpowiednio zaopiekować się rodziną.

ZOBACZ: "Łagodny olbrzym, który chciał odmienić swoje życie". Kim był George Floyd?



- Wciąż się o nas troszczył. Żył i pracował. Był dobrym człowiekiem i ojcem - podkreśliła kobieta.

Roxie Washington, Mother of George Floyd's daughter: "I'm here for my baby and I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good, no matter what anybody thinks. He was good." pic.twitter.com/XLoVIKtYJF