"Łagodny olbrzym, który chciał odmienić swoje życie". Kim był George Floyd?

Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie aresztowania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem został przygnieciony do ziemi przez interweniującego policjanta, który przez ponad osiem minut przyciskał kolanem jego kark. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.

Według jego długoletniego przyjaciela Christophera Harrisa, Floyd urodził się w Karolinie Północnej, potem mieszkał w Houston w Teksasie, ale kilka lat temu przeprowadził się do Minneapolis. Bliscy mówili na niego "Big Floyd". Miał sześcioletnią córkę, która mieszka w Houston z matką, Roxie Washington.

Washington powiedziała gazecie "The Houston Chronicle", że Floyd, gdy razem wychowywali córkę, Giannę, był dobrym ojcem.

"To by go zniszczyło"

Floyd był w związku z dziewczyną Courteney Ross, która powiedziała, że po jego śmierci ma złamane serce. "Gdyby Floyd obudził się dziś rano i zobaczył płonące Minneapolis, to by go zniszczyło. Kochał to miasto. Przybył tu (z Houston) i został ze względu na ludzi i możliwości" - powiedziała dziennikowi "Star Tribune".

Jeden z byłych kolegów Floyda, Donnell Cooper, powiedział, że miał on "cichą osobowość, (...) delikatnego ducha".

W szkole Floyd osiągał sukcesy w futbolu amerykańskim i koszykówce. Według Roxie Washington nie skończył jednak szkoły i zaczął tworzyć muzykę z grupą hip-hopową o nazwie Screwed Up Click.

Po tym jak nie mógł znaleźć pracy w Houston, opuścił miasto i wyjechał do Minneapolis. Tam pracował w dwóch miejscach, jako kierowca ciężarówki oraz jako ochroniarz w latynoamerykańskiej restauracji Conga Latin Bistro.

"Kochał uściski ze stałymi klientami"

Jak relacjonuje "Star Tribune", jeden z klientów Conga, Jessi Zendejas, napisała w poście na Facebooku, że Floyd "kochał uściski ze stałymi klientami". "Byłby zły, gdybyś nie zatrzymał się, aby się przywitać, bo szczerze kochał widzieć wszystkich i patrzeć, jak wszyscy się dobrze bawią" - podkreśla.

W jednym z postów na stronie GoFundMe siostra Floyda, Bridgett, napisała, że "oddałby (potrzebującemu) własną koszulę". Jego przyjaciel, Oscar Smallwood, napisał z kolei na Facebooku: "Ten łagodny olbrzym ma teraz skrzydła, nie miałem okazji powiedzieć, że cię uwielbiam".

Jak przypomina Sky News, zgodnie z dokumentami sądowymi, Floyd został w 2007 roku oskarżony o napad z bronią w ręku po wtargnięciu do domu. Po ugodzie w 2009 roku skazano go na 5 lat więzienia.

Co mówił w ostatnim nagraniu?

W jednym z ostatnich nagrań wideo na portalach społecznościowych wypowiedział się przeciwko przemocy z użyciem broni, mówiąc: "Nasze młode pokolenie jest wyraźnie zagubione".

Derek Chauvin, policjant, który przygniatając Floyda do ziemi, spowodował jego śmierć, został oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia i nieumyślne spowodowanie śmierci, a trzech innych funkcjonariuszy zamieszanych w ten incydent zostało zwolnionych.

Maya Santamaria, była właścicielka baru El Nuevo Rodeo w Minneapolis, powiedziała stacji KSTP-TV, że zarówno Floyd, jak i Chauvin byli zatrudnieni w tym samym czasie jako ochroniarze w tym miejscu. Dodała, że nie wie, czy się znali, ale zdarzało się, że pracowali tej samej nocy. Twierdzi też, że Chauvin często przesadzał w swoich reakcjach i szybko używał gazu pieprzowego wobec ludzi. Twierdzi też, że miał słabe nerwy i "wydawało się, że się boi".