MuremZaKościuszką - akcja Polsat News

Nie ma chyba nikogo spośród nas, kogo nie poruszyłyby kolejne zdjęcia i materiały filmowe, jakie płyną do nas ze Stanów Zjednoczonych. Dramatyczne wydarzenia są efektem protestów, jakie przechodzą przez USA po śmierci George'a Floyda, 46-letniego Afroamerykanina, który został zabity przez funkcjonariusza policji w Minneapolis. Wielu widzi w tym nie jednostkowy incydent, ale dowód na systemową agresję tamtejszej policji wymierzoną w osoby czarnoskóre.

Kościuszko powinien łączyć

W wyniku zamieszek dochodzi do regularnych starć z policją i gwałtownych protestów, zniszczono też stojący nieopodal Białego Domu pomnik Tadeusza Kościuszki - na cokole wypisane antyrasistowskie i antytrumpowskie hasła.

Niezależnie od interpretacji wydarzeń, jakie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, hołd oddany Kościuszce powinien być czymś, co może i powinno łączyć ponad podziałami. Nazywany "księciem chłopów" Kościuszko jest jedną z najbardziej odpowiednich postaci, zresztą nie bez przyczyny określany także jako "człowiek, który wyprzedzał swoje czasy". Wydaje się, że mamy dziś trudny, ale zarazem odpowiedni moment, by po raz kolejny to udowodnić.

Testament bohatera wciąż woła o wypełnienie

Sięgnięcie do życiorysu, testamentu i przesłania Tadeusza Kościuszki, a następnie uhonorowanie go może być jedną z najbardziej odpowiednich reakcji na sytuację, z jaką mamy do czynienia w USA. W naszym kraju Kościuszko jest znany głównie z walki o wolność i niepodległość Polski, ale jego myśl jest o wiele głębsza. Wierzymy, że odkrycie Kościuszki jako reformatora, który widział podobieństwo między losem niewolników w USA z pańszczyźnianymi chłopami na polskich ziemiach i sięgnięcie do jego testamentu (ze sławną i smutną historią o prośbie do Thomasa Jeffersona dotyczącej wykupu niewolników) pozwoli spojrzeć inaczej i na dzisiejsze spory.

I dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji #MuremZaKościuszką. Rozumiemy wysiłki zmierzające do renowacji amerykańskiego pomnika polskiego bohatera, ale jednocześnie namawiamy: oddajmy mu hołd i w naszym kraju oraz innych miejscach na świecie. Znajdujący się w Warszawie (na placu Żelaznej Bramy) monument upamiętniający Kościuszkę jest wierną kopią zniszczonego pomnika z Waszyngtonu. Złożenie kwiatów lub choćby zatrzymanie się przed stołecznym cokołem lub którymkolwiek z wielu pomników Kościuszki w naszym kraju będzie wyrazem dobrej pamięci: nie tylko o samym bohaterze, który zapisał się złotymi zgłoskami na kartach polskiej historii, ale i o jego testamencie, który wciąż w wielu miejscach świata woła o wypełnienie.

Prześlij zdjęcie, bądź #MuremZaKościuszką

Francuski filozof Jules Michelet nazywał Kościuszkę "ostatnim rycerzem, ale pierwszym Polakiem z nowoczesnym zrozumieniem braterstwa i równości". Niech nasz hołd wyrażony w najbliższych dniach będzie dobrym upamiętnieniem tych słów. Przysyłajcie nam filmy, zdjęcia i inne materiały pokazujące, jak można dziś upamiętnić Tadeusza Kościuszkę i dać świadectwo, że jego dziedzictwo mimo upływu ponad dwustu lat nie przestało być aktualne.

Na pewno w swojej okolicy macie pomnik Kościuszki, ulicę, rondo, plac czy stadion imienia naszego bohatera. Wasze materiały pokażemy na antenie i w portalu polsatnews.pl. Okaż solidarność i bądź #MuremZaKościuszką.

