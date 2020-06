Trump złożył wieniec pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Waszyngtonie

W ten sposób amerykańska para prezydencka uczciła 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która przypadała 18 maja.

Prezydent i pierwsza dama na chwilę stanęli przed pomnikiem, prawdopodobnie modląc się. Para prezydencka pozowała też do zdjęć.

Pres. Trump visits Saint John Paul II National Shrine to lay a wreath in honor of the former Pope's 100th birthday. It comes amid criticism for the president's photo op at St. John's Church yesterday, which involved breaking up a peaceful demonstration. https://t.co/bxvKH8mVVi pic.twitter.com/3ChCQqtXlv