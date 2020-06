Czarnecki wsparł akcję #MuremZaKościuszką. "Bardzo za nią dziękuję, absolutnie się przyłączam"

Eurodeputowany Ryszard Czarnecki wsparł akcję #MuremZaKościuszką uruchomioną przez Polsat News. W programie "Graffiti" polityk Prawa i Sprawiedliwości dziękował za tę inicjatywę.

ZOBACZ: #MuremZaKościuszką - akcja Polsat News

Zdaniem Czarneckiego zniszczenie pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie to "gorzki paradoks", biorąc pod uwagę testament i przesłanie polskiego bohatera. - Fakt, że już za pięć miesięcy odbędą się wybory w USA, ma wpływ na temperaturę i emocje. Jako Polak jestem bardzo zdegustowany, że przy tej okazji zdewastowano pomnik bohatera obu narodów - Tadeusza Kościuszki. On akurat rozumiał dolę niewolników. (...) Akcja Polsat News jest super, słyszałem o niej i absolutnie się przyłączam. Dziękuję za nią, to bardzo sensowna akcja - ocenił rozmówca Piotra Witwickiego.

Przypomnijmy - w akcji #MuremZaKościuszką chodzi o hołd wyrażony w najbliższych dniach, który będzie dobrym upamiętnieniem polskiego bohatera. Przysyłajcie nam filmy, zdjęcia i inne materiały pokazujące, jak można dziś upamiętnić Tadeusza Kościuszkę i dać świadectwo, że jego dziedzictwo mimo upływu ponad dwustu lat nie przestało być aktualne.

Na pewno w swojej okolicy macie pomnik Kościuszki, ulicę, rondo, plac czy stadion imienia naszego bohatera. Wasze materiały pokażemy na antenie i w portalu polsatnews.pl. Okaż solidarność i bądź #MuremZaKościuszką.

WIDEO: Ryszard Czarnecki dziękuje za akcję #MuremZaKościuszką

maf/luq/ polsatnews.pl