"Wydarzenia": nieznany obraz Jacka Malczewskiego wraca do Polski

"Wydarzenia" ustaliły, że za dwa tygodnie wróci do Polski nieznany obraz Jacka Malczewskiego. - Osoba która go posiada, zgodziła się go oddać państwu polskiemu - powiedział Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wiadomo, że obraz był za granicą. Jego historia może być tak zawiła, jak królewskich świeczników z Łazienek, namierzonych przez historyków w... hotelu Ritz w Paryżu.