Prezydent podpisał ustawę o wyborach prezydenckich

Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych zasadach w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku - poinformował Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Dopuszcza ona, by niektórzy wyborcy mogli w nich zagłosować korespondencyjnie. Kilka godzin wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowych przepisów.

O podpisie Andrzeja Dudy pod ustawą Błażej Spychalski napisał na Twitterze. Nadal nieznana jest ich data - ustawa mówi o głosowaniu "zarządzonym w 2020 roku". Dokładny termin wyznaczy marszałek Sejmu.

Prezydent @AndrzejDuda podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) June 2, 2020

Ustawa o wyborach prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się w tradycyjnej formie (w lokalach wyborczych), ale chętni będą mogli oddać głos korespondencyjnie. Ponadto kandydaci, którzy mieli startować w wyborach 10 maja nie muszą ponownie się rejestrować, ani zbierać podpisów.

Sejm odrzucił niektóre poprawki Senatu

Nowe przepisy przegłosowano w Sejmie 12 maja. Następnie ustawa trafiła do Senatu, który wraz z poprawkami odesłał ją do izby niższej 1 czerwca. Ten wnioskował m.in., by nowi kandydaci mieli co najmniej 10 dni na zebranie podpisów. Chciał też, aby dopuszczalne były podpisy elektroniczne, a głosowanie trwało dłużej, bo od godz. 6 do 22.

Sejm odrzucił te poprawki, podobnie jak tą zmieniającą zapis dotyczący uprawnień marszałek Sejmu. Odrzucona zmiana nakazywała, by Elżbieta Witek określiła kalendarz wyborczy "w porozumieniu z PKW", a nie "po zasięgnięciu opinii PKW".

Niektóre ze zmian wprowadzonych przez Senat znalazły się w podpisanej przez prezydenta ustawie. Wśród nich jest ta określająca, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować o wprowadzeniu tylko głosowania korespondencyjnego na danym terenie.

Wybory, których nie było

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.

