Ustawa wyborcza - przyspieszenie prac w Sejmie. "Termin dziś lub jutro"

Planowane na wtorkowe popołudnie wznowienie obrad Sejmu przyspieszy konkretne decyzje w sprawie wyborów prezydenckich. Z nieoficjalnych informacji portalu polsatnews.pl wynika, że plan rządzących na nadchodzące godziny jest wstępnie rozpisany: jeśli zgodnie z planem uda się we wtorek przyjąć tzw. ustawę wyborczą, w środę podpisze ją prezydent Andrzej Duda, a tego samego dnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi termin wyborów prezydenckich.

Głosowanie w Sejmie we wtorek, co z poprawkami Senatu?

W popołudniowym bloku głosowań Sejm ma zająć się ustawą wyborczą, ktorą w nocy z poniedziałku na wtorek przyjął Senat. Co istotne, projekt, który wrócił z Izby Wyższej zawiera trzydzieści sześć poprawek, które - przed przyjęciem ustawy - będą głosowane w Sejmie. Z naszych informacji wynika, że niemała część z nich może liczyć na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. I o ile prawdopodobnie upadną pomysły na zbieranie podpisów dla kandydatów za pomocą ePUAP, o tyle techniczne kwestie - jak choćby te dotyczące czasu zbiórki podpisów - powinny uzyskać wsparcie większości parlamentarnej kontrolowanej przez PiS.

Poseł Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapewnił we wtorek w Sejmie, że "większość poprawek" senackich uzyska wsparcie większości parlamentarnej w Sejmie.

Jeśli na forum Sejmu nie dojdzie do niespodzianek, ustawa powinna zostać przyjęta i trafić na biurko prezydenta. Andrzej Duda i jego ministrowie już wcześniej sugerowali, że głowa państwa nie będzie w tej sprawie zwlekać i złoży stosowny podpis, pozwalający prawu wejść w życie.

Decyzja w sprawie wyborów we wtorek lub środę

Z rozmów z politykami Zjednoczonej Prawicy wynika, że to ostatnia przeszkoda - po publikacji uchwały PKW, decyzji Senatu, wreszcie Sejmu i prezydenta - by marszałek Sejmu mogła podjąć oficjalne kroki w sprawie ogłoszenia terminu wyborów. Prawdopodobnie w środę poznamy tę datę: będzie to zapowiadany kilkukrotnie termin 28 czerwca, co do którego panuje względny konsensus między przedstawicielami PiS i opozycji.

Informacje polsatnews.pl potwierdził w Sejmie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jego zdaniem decyzja marszałek Sejmu może zostać podjęta nawet jeszcze we wtorek. - Zapewne dziś lub jutro pani marszałek Witek ogłosi termin wyborów - powiedział.

Zanim jednak dojdzie do kolejnych aktów tego politycznego spektaklu wokół wyborów prezydenckich, zostanie wznowione posiedzenie Sejmu. Debatę wokół ustawy, do której poprawki zgłosiła większość senacka, będzie można oglądać na portalu polsatnews.pl. Transmisja od godziny 15:00.

