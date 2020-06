Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Plany rządu Kanady na 2020 r. zakładały przyjazd 370 tys. imigrantów. Imigranci wspierają rozwój gospodarczy Kanady i będą potrzebni do odbudowy po Covid-19. Gospodarka już traci z powodu mniejszej liczby nowoprzybyłych.

Kanada prawie całkowicie opierała swój wzrost na imigrantach, więc spadająca imigracja zagraża wzrostowi gospodarczemu – zauważył w jednym z nowych raportów Royal Bank of Canada (RBC), największy z kanadyjskich banków. Minister ds. imigracji Marco Mendicino powiedział niedawno agencji The Canadian Press, że imigracja jest trwałą wartością i taka pozostanie w czasach po Covid-19. Kiedy imigranci zaczną znów przyjeżdżać do Kanady – nie wiadomo. Premier Justin Trudeau mówił w maju, że jego zadaniem "jest przede wszystkim dbałość o Kanadyjczyków".