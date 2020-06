Pokonał koronawirusa. Szpital przesłał mu rachunek na prawie milion dolarów

Robert Dennis, nauczyciel z Kolorado, przez dwa tygodnie leżał podpięty do respiratora. Po zakażeniu koronawirusem, jego stan oceniano jako ciężki, ale ostatecznie mężczyźnie udało się wygrać z chorobą. Po powrocie do domu przeżył jednak szok - szpital wystawił mu rachunek za leczenie. Do zapłaty: 840 tys. dolarów (ok. 3,3 mln złotych).