Kolejny przypadek zakażenia w starachowickich zakładach MAN

Drugi przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono w zakładach MAN w Starachowicach. 42 pracowników przedsiębiorstwa przebywa na kwarantannie. To kolejny starachowicki zakład pracy, w którym tli się ognisko epidemii. We wtorek prezydent miasta zadecydował też o zamknięciu do 12 czerwca wszystkich szkół i przedszkoli ze względu na wykrycie zakażeń wśród uczniów.