Próbne matury i egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie dostali arkusze sprzed kilku lat

Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do matur w czasie, gdy w szkołach nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej. Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

"Zadania można rozwiązać w dowolnym czasie; ważne, żeby trzymać się limitu czasu na stronie tytułowej. Próba: jest dobrowolna, daje uczniowi możliwość sprawdzenia się, NIE JEST na ocenę!" - przypomniała w środę CKE na Twitterze.

Jak się okazało, CKE jako maturę próbną wykorzystała arkusz matury poprawkowej z 1 czerwca 2015 roku. Był to termin dodatkowy dla tych, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie.

To nie jest Prima Aprilis: dzisiejsza próbna matura 2020 okazała się kopią zadań z 2015 roku.@MEN_GOV_PL, @CKE, co tam się dzieje?!



Panie ministrze, @D_Piontkowski, a nauczycielom kazano zorganizować zdalne kształcenie dla 5 mln uczniów z dnia na dzień! — ZNP (@ZNP_ZG) April 2, 2020

Maturzyści zaczęli żartować ze starych arkuszy, oznaczając wpisy tagiem #Matura2020. "Przerobię wszystkie stare arkusze, bo może normalna matura też będzie z poprzednich lat" - napisała jedna z internautek.

#matura2020

CKE 2020: Ej 2015, mogę pożyczyć maturę?

CKE 2015: Okej, ale zmień, żeby pani się nie skapnęła



CKE 2020: pic.twitter.com/H4MO9KK3Tg — BarteG (@HeelBartek) April 2, 2020

przerobię wszystkie stare arkusze bo może normalna matura też będzie z poprzednich lat XDD #matura2020 — тαℓℓα🌼 (@_galaxysedge__) April 2, 2020

Podobna sytuacja miała miejsce w środę w przypadku próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jak informuje tvn24.pl, CKE dała uczniom do rozwiązania egzamin czerwcowy – tyle że z 2019 roku.

Codziennie nowe arkusze

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego publikowane będę w kolejnych dniach ok. godz. 9 i 14.

3 kwietnia (piątek) opublikowane zostaną arkusze: rano - matematyka (poziom podstawowy), po południu - matematyka (poziom rozszerzony), filozofia (poziom rozszerzony), język łaciński (poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 kwietnia (poniedziałek) opublikowane zostaną arkusze: rano - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie podstawowym), po południu - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie rozszerzonym).

7 kwietnia (wtorek) opublikowane zostaną arkusze: rano - biologia (poziom rozszerzony), wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), po południu - geografia (poziom rozszerzony), informatyka (poziom rozszerzony).

8 kwietnia (środa) opublikowane zostaną arkusze: rano - chemia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński - poziom podstawowy), po południu - historia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński - poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom rozszerzony).

Cztery obowiązkowe egzaminy pisemne

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy - pisemny i ustny z języka ojczystego.

