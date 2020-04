Otwierają szkoły, uczniowie siedzą w domach. "Nasze dzieci to nie króliki doświadczalne"

- Nie będę wypuszczać mojego dziecka do szkoły, choćby nie wiem co - powiedziała Reutersowi Sandra Andersen, założycielka Facebookowej grupy "Moje dziecko nie zostanie królikiem doświadczalnym". Należy do niej ponad 40 tys. użytkowników. Andersen - matka dwóch dziewczynek w wieku szkolnym - przyznaje, że wielu rodziców nie wie, dlaczego w pierwszej kolejności na zewnątrz mają wychodzić właśnie ich dzieci.

- Nie wiem, czy będzie to w porządku, jeżeli dzieci nie będą mogły witać i przytulać swoich przyjaciół. Trzymamy je w domu, bo sytuacja w żłobkach jeszcze przed wybuchem pandemii nie była idealna. Teraz jest jeszcze gorzej - dodaje z kolei Nonne Behrsin Hansen, matka dwójki dzieci w wieku dwóch i czterech lat.

Rząd broni decyzji

Premier Danii Mette Frederiksen broni decyzji swojego rządu tłumacząc, że przejęcie opieki nad dziećmi przez szkoły, pozwoli dorosłym wrócić do pracy i "pomóc gospodarce".

Christian Wejse, naukowiec z wydziału chorób zakaźnych z Uniwersytetu w Aarhus zapewnia, że rozumie obawy ludzi, bo spędzili "ponad miesiąc w zamknięciu". Jednocześnie zwraca uwagę, że "wśród dzieci rzadko stwierdza się zakażenia", a "przebieg choroby jest raczej łagodny".

Naukowiec przywołuje przykład Szwecji, która nie zamknęła szkół nawet po wybuchu epidemii i tam nie przełożyło się to na "drastyczny wzrost zakażeń".

"Pierwsza taka decyzja w Europie"

Agencja AFP podkreśla, że Dania to pierwszy kraj europejski, który otworzył placówki oświatowe po wprowadzeniu ograniczeń w celu powstrzymania epidemii.

6 kwietnia premier zapowiedziała wznowienie pracy wszystkich żłobków, przedszkoli i szkół do 15 kwietnia, jednak zajęcia rozpoczęto tylko w części z nich. W Kopenhadze ten odsetek wynosi 35 proc. Pozostałe placówki poprosiły o więcej czasu na dostosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego.

Oczekuje się, że wszystkie placówki wznowią działalność najpóźniej 20 kwietnia - informuje AFP.

