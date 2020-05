Kto ma problem z komunią syna Trzaskowskiego? Kempa: wystarczy odpowiedzieć na pytanie

- Nikogo nie powinno interesować, kto w co wierzy i z kim śpi - tak lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty w "Śniadaniu z Polsat News" skomentował pytanie dziennikarza TVP Info do Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO odpowiadał, dlaczego jego syn nie przyjął I komunii św. i nie chodzi na lekcje religii. Natomiast Beata Kempa (europosłanka PiS) uznała, że "wystarczy odpowiedzieć prosto na pytanie".

W piątek Rafał Trzaskowski przyjechał do Nowego Tomyśla w Wielkopolsce na zaproszenie Jacka Skrobisza, starosty wolsztyńskiego. Podczas konferencji prasowej dziennikarz TVP Info zapytał kandydata KO na prezydenta, dlaczego jego syn nie poszedł do I komunii świętej i nie chodzi na lekcje religii.

- Moja córka była u I komunii świętej, ale syn rzeczywiście nie był. Proszę, żebyśmy traktowali się poważnie. Darzę Kościół oraz tradycję wielkim szacunkiem i prosiłbym, by nie sugerować czegokolwiek innego – odpowiedział polityk.

Dwa lata temu w wywiadzie dla magazynu "Vogue" żona Trzaskowskiego mówiła, że ich syn nie poszedł do I komunii św., ponieważ "Kościół nie interweniował w dostateczny sposób w sprawie wydarzeń politycznych w ostatnich latach" i "nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet".

Kempa: nie rozumiem, po co się zrzymać. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie

O zdarzeniu z Nowego Tomyśla rozmawiali goście programu "Śniadanie w Polsat News". Prowadzący Tomasz Machała zapytał Beatę Kempę (PiS), czy pytanie dziennikarza publicznej telewizji "było fair, a nie kopaniem po kostkach i brudną kampanią".

- To nie jest kwestia brudnej kampanii. Są pytania trudne, są też takie o światopogląd. Wszyscy, którzy podejmują decyzje wyborcze mają prawo wiedzieć, jakimi wartościami kierują się kandydaci - odpowiedziała europosłanka.

Kempa zapewniła, że nie neguje żadnym wartościom "poza przeczącym życiu i tym, którym hołduję". - Nie rozumiem, po co się zrzymać. Wystarczy odpowiedzieć prosto i wyraźnie na pytanie - uznała.

Czarzasty: będziecie atakowali prywatne życie to będziecie świniami

Według Włodzimierza Czarzastego (Lewica), "nikogo nie powinno interesować, kto w co wierzy i z kim śpi". - Pan Trzaskowski ma prawo ochrzcić swoje dziecko, albo nie ochrzcić - stwierdził.

Zapewnił, że nie podobają mu się takie "pytania i jakiekolwiek ataki". - Jest to ohydne, bez względu na to, kto to robi. Będziecie atakowali życie prywatne polityków to będziecie świniami. Lewica na pewno nie będzie tego robiła - podsumował Czarzasty.

