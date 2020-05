Prezydent i premier na piwie. "Praca, nie kłótnie"

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem Markiem Gróbarczykiem złożyli w sobotę wizytę na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

W wypowiedzi dla mediów Andrzej Duda przypomniał, że polska gospodarka jest "powoli, konsekwentnie i spokojnie" odmrażana. - Wierzę w to głęboko, że dzięki tym środkom zaradczym, które podjęliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki środkom, które wypłaca Polski Fundusz Rozwoju przedsiębiorcom, dzięki temu, że przedsiębiorcy byli i są zwolnieni ze składek na ZUS, na KRUS, że dzięki temu polska gospodarka szybko się podniesie - powiedział.

Dodał, że polski naród i władze są ambitne. - Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, a nie daj panie Boże z nich rezygnować, bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. To też pokazuje historia - zwrócił uwagę.

"Tarcze chronią miejsca pracy"

Szef rządu stwierdził z kolei, że przekop Mierzei Wiślanej to "symbol skuteczności, wiarygodności i tego, że można w Polsce przełamać niemożność".

- Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski - który tutaj chcemy ogłosić, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych w wysokości co najmniej 30 mld zł - dokładamy wiele kolejnych elementów odbudowy. To właśnie te tarcze, które chronią miejsca pracy, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 mld zł trafia do firm na ratowanie miejsc pracy - mówił premier.

Po południu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel udostępnił zdjęcie, na którym widać wspólny posiłek i wzniesiony toast prezydenta i premiera. "#PracaNieKłótnie" - napisał Fogiel.

