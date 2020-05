Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do ponad 101,5 tys. Ostatniej doby zmarło 1297 osób. Z kolei w Brazylii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 26 417 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa. Krzywa Wieża w Pizie dołącza do listy symboli turystyki we Włoszech, które zostaną otwarte po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii. Śledź naszą relację minuta po minucie.