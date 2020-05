Plastikowe abażury zwisające z sufitu. Nowa codzienność francuskich restauracji

- Wszystkie wskaźniki epidemiczne są na dobrym poziomie z wyjątkiem regionów Ile-de-France, Majotty i Gujany. Te regiony oznaczone są na mapie epidemicznej kraju jako pomarańczowe, czyli z dużą cyrkulacją koronawirusa - poinformował Philippe.

Koronawirus "pod kontrolą"

Szef rządu podkreślił, że koronawirus wciąż jest obecny we wszystkich terytoriach kraju, ale jego rozprzestrzenianie się jest pod kontrolą władz medycznych.

- Średni wskaźnik zakażeń Covid-19 wśród osób przetestowanych wynosi 1,9 proc., a wskaźnik reprodukcji infekcji wynosi 0,77, co pozwala kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa - poinformował premier.

- Wolność zatem stanie się obecnie regułą, a ograniczenia jedynie wyjątkiem - zadeklarował.

Zapowiedział jednak, że podtrzymany zostaje obowiązujący zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób, ale zniesione ograniczanie przemieszczania się do 100 km od miejsca zamieszkania.

Otwarcie restauracji, barów, teatrów

Premier ogłosił otwarcie od 2 czerwca restauracji i barów na terenie całego kraju z wyjątkiem regionów oznaczonych jako pomarańczowe.

W tych regionach restauracje mogą jednak przyjmować klientów na tarasach i w ogródkach. Lokale będą musiały zapewnić co najmniej metrową odległość między stołami, a wszyscy pracownicy muszą nosić maseczki.

W regionach zielonych, uznanych za bezpieczne, otwarte zostaną plaże, muzea, baseny i teatry.

Kina mają być otwarte po 22 czerwca, podobnie jak dyskoteki, sale koncertowe i stadiony. Nadal obowiązuje również zakaz uprawiania tzw. sportów kontaktowych w przestrzeni publicznej.

Tymczasem również w regionach pomarańczowych otwarte zostaną parki i ogrody od nadchodzącego weekendu oraz stopniowo część zamkniętych szkół.

Licea otwierane będą jedynie w regionach zielonych. Obecnie jest ok. 82 proc. otwartych placówek edukacyjnych - poinformował obecny na konferencji minister edukacji Jean-Michel Blanquer.

Maseczki są nieobowiązkowe

Premier zasugerował noszenie maseczek ochronnych, choć nie są one obowiązkowe z wyjątkiem transportu miejskiego. Philippe poinformował, że do 15 czerwca utrzymane zostaną kontrole na wewnętrznych granicach UE.

Zarekomendował rodakom pobieranie aplikacji StopCovid do śledzenia osób zakażonych koronawirusem, która "nie jest magicznym środkiem przeciwko Covid-19, ale może być użyteczna".

Kolejny, trzeci już etap luzowania izolacji społecznej, przewidziany jest od 22 czerwca.

We Francji na COVID-19 zmarło ponad 28 500 osób.

Pomysłowi restauratorzy

Wielu francuskich przedsiębiorców z niecierpliwością oczekiwało na te informacje. Dotyczy to zwłaszcza branży gastronomicznej. Restauratorzy prześcigają się teraz w pomysłach jak sprawić, by klienci poczuli się w ich lokalach bezpiecznie. Dla przykładu, w paryskiej restauracji H.A.N.D. zaoferowano im przezroczyste plastikowe osłony zwane "Plex'eat" które zakłada się w czasie spożywania posiłku. Kształtem przypominają duże abażury zawieszone pod sufitem.

