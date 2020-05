Kibice wrócą na stadiony. Poznaliśmy szczegóły

W piątek powracają rozgrywki PKO Ekstraklasy. Już w pierwszej kolejce po restarcie zmierzą się ze sobą Lech Poznań i Legia Warszawa. Kibice będą mogli oglądać ten pojedynek jedynie sprzed telewizora.

Wszystko wskazuje na to, że już w czerwcu kibice będą mogli dopingować zawodników na stadionie. Jak dowiedział się polsatnews.pl, w piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawi plan "odmrażania" trybun.

Według nowych wytycznych, wypełnionych mogłoby być od 15 do 25 proc. trybun.

List Bońka do premiera

Prezes PZPN Zbigniew Boniek napisał list do Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia trybun stadionów piłkarskich dla kibiców. Do cytowanego przez "Przegląd Sportowy" listu dołączono założenia I etapu powrotu publiczności. Dotarliśmy do treści obu dokumentów.

Według planu Bońka, stadiony mogłyby być zapełnione przez kibiców w 20 procentach. Inny scenariusz zakłada wpuszczenie 999 widzów, czyli maksymalnej liczby, która dopuszcza do zorganizowania meczu bez tzw. imprezy masowej.

W szczegółowych założeniach I etapu znajdują się wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa. Przewidziano obowiązkowe maski i dezynfekcję rąk dla wszystkich, zakaz sprzedaży cateringu stacjonarnego, brak miejsc dla kibiców gości, zakup biletów tylko online i zachowany dystans społeczny. Na wpuszczenie każdej osoby należy przeznaczyć co najmniej 30 sekund, a na trybunach powinny one zostać rozdzielone. Nie dotyczy to jednak rodzin, dla których należałoby przygotować ewentualne miejsca grupowe.

