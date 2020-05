Korwin-Mikke: darowizna demoralizuje. Nawet Nigeria śmieje się z UE [OGLĄDAJ]

- Pieniądze dawane za darmo niszczą morale. To szkodzi na dłuższą metę - mówił w "Wydarzeniach i Opiniach" Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) odnosząc się do propozycji ponad 63 mld euro dla Polski z budżetu UE.

Zgodnie z propozycją KE - państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego, z czego 63,8 mld euro Komisja Europejska proponuje Polsce. KE zaproponowała także 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. w ramach nowej inicjatywy REACT-EU oraz zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z 7,5 mld euro do 40 mld euro.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Wskoczył do wybiegu na niedźwiedzi. Podtapiał 37-letnią Sabinę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News