Pomoc dla gospodarki od Unii. Premier: głos Polski w Europie jest słyszany

Widzimy, że nasze postulaty przebiły się do partnerów w Europie Zachodniej; to dowód, że głos Polski w Europie jest słyszany, uwzględniany i doceniany - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do propozycji KE przeznaczenia środków na odbudowę gospodarczą w UE.

Budżet UE na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 biliona euro; dodatkowo państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego, z czego 63,8 mld euro proponuje Polsce - wynika z propozycji przedstawionych w środę przez Komisję Europejską.

"Budżet ambitnej Europy"

Morawiecki podkreślił w środę na konferencji prasowej z ministrem ds. europejskich Konradem Szymańskim, że Polska była mocnym zwolennikiem tego, żeby budżet odbudowy Europy był bardzo ambitny. - Budżet ambitnej Europy, to takie nasze hasło podczas wielu dyskusji, wielu negocjacji, wielu spotkań Rady Europejskiej ostatnich trzech miesięcy - podkreślił premier.

ZOBACZ: Polska Tarcza Finansowa. Przedsiębiorcy apelują do przewodniczącej KE

- Początkowo wyglądało to różnie, ale dzisiaj widzimy, że te nasze postulaty przebiły się do świadomości również naszych partnerów w Europie Zachodniej. To także dowód na to, że głos Polski w Europie jest uwzględniany, słyszany i doceniany - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

2 mld euro więcej na rolnictwo

Nowa propozycja budżetowa Komisji Europejskiej zakłada, że Polska otrzyma ok. 2 mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu do poprzedniego projektu - powiedział w Brukseli komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak dodał, propozycja zakłada również, że całe unijne rolnictwo otrzyma o 24 mld euro więcej w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku. Wojciechowski podkreślił, że dla Polski dobrą wiadomością jest także pula, jaka została jej przyznana w ramach funduszu naprawczego. - Polska jest jednym z największych beneficjentów. Prawie 64 mld euro z tej puli przypada Polsce, a to najwięcej po Włoszech i Hiszpanii - zauważył. Jego zdaniem plan KE jest "bardzo odważny, bardzo ofensywny". - Do Polski trafi potężne wsparcie z Unii Europejskiej - podkreślił.

WIDEO - Tomasz K. przez kilkanaście lat żył z czterema kobietami jednocześnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP