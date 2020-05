KO składa wnioski o wotum nieufności dla trzech ministrów

Szef PO powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wnioski o wotum nieufności składane są "wobec najbardziej skompromitowanych ludzi tej władzy".

Złożone wnioski mają dotyczyć szefów Ministerstwa Zdrowia - Łukasza Szumowskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Kamińskiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości - Zbigniewa Ziobry.

Pierwszy z wniosków - jak mówił Borys Budka - ma związek "z kolejnymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi rodziny i wcześniejszych interesów" ministra zdrowia.

"Domykają układ zamknięty"

- Druga osoba, która powinna niezwłocznie odejść, to szef MSWiA Mariusz Kamiński. Nie chodzi tylko o to, że służby nie potrafią prześwietlić majątków najważniejszych osób w państwie, ale również o ostatnie wydarzenia w Warszawie czy innych miejscach w Polsce, gdzie policja zostaje użyta do brutalnego ograniczania praw i swobód obywatelskich wbrew konstytucji - wyjaśniał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- I wreszcie milczący minister, ten, który zniknął. Nie pojawia się, a powinien stać na straży tego, by prokuratura dobrze działała, minister (sprawiedliwości) Zbigniew Ziobro. To on ponosi polityczną odpowiedzialność za niepodejmowanie żadnych skutecznych działań wobec ludzi tej władzy, a jednocześnie za to, że prokuratura wykorzystywana jest do politycznych celów - stwierdził Budka.

Jak skwitował lider PO, ministrowie ci "domykają układ zamknięty, który pozwala ludziom władzy pozostawać bezkarnymi".

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów ustawowej liczby posłów.

bia/ polsatnews.pl, PAP