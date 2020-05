Kukiz grozi odejściem z Koalicji Polskiej. Stawia jeden warunek

Kukiz pytany na antenie RMF FM, z kim mógłby stworzyć klub, odpowiedział: "z każdym, kto uzna postulaty z 2015 roku - zmianę ordynacji wyborczej, obligatoryjne dla władz referenda, ustawę antykorupcyjną, ustawę antysitwową".

Jak mówił, "wszystko jest kwestią umowy". - Jeżeli tych postulatów Polskie Stronnictwo Ludowe nie spełni, jeżeli do swojego statutu na jesień nie wpisze zmiany ordynacji wyborczej, jako planu ich partii, PSL-u, nie Koalicji Polskiej, do statutu nie wpisze demokracji bezpośredniej, to po prostu wystąpię z tej Koalicji Polskiej"- zapowiedział lider Kukiz'15.

"Oni doskonale o tym wiedzą"

Zaznaczył, że "to jest oczywiste". - Będę szukał takiego partnera, który będzie mi to w stanie zagwarantować, a przynajmniej wpisać do programu, do statutu swojej partii - dodał.

ZOBACZ: "Jeżeli nie będzie spełniał nadziei, jego też zostawią samego". Kukiz o Trzaskowskim

Dopytywany, do kiedy PSL ma spełnić ten warunek, powiedział, że jesienią ma się odbyć zjazd walny Stronnictwa, który "jest władny takie zmiany w statucie wprowadzić". - Jeżeli takich zmian w statucie PSL nie wprowadzi, to wówczas wyjdę Koalicji Polskiej. Oni doskonale o tym wiedzą - podkreślił Kukiz.

Przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi PSL i Kukiz'15 zawarły porozumienie w ramach Koalicji Polskiej. Kandydaci Kukiz'15 wystartowali do Sejmu z list komitetu PSL Koalicja Polska. Porozumienie - jak wówczas informowano - składało się z trzech pakietów: obywatelskiego, gospodarczego i antykorupcyjnego. W Sejmie posłowie obu ugrupowań współtworzą klub. Paweł Kukiz został szefem Rady Koalicji Polskiej.